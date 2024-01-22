По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 января, на севере, западе и востоке области ожидаются снег, метель, на юге – туман. В среду, 24 января, снег и метель прогнозируют на юге.

В Костанае во вторник по прогнозу облачно, ночью и утром – снег. В среду - переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью ожидаем 10-15, на востоке 20 градусов мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём термометры покажут 10-15 градусов ниже нуля. В среду ночью температура воздуха понизится до -22…-27 °С, на севере будет -30 °С, на юге -17 °С. Днём прогнозируем -12…-17 °С, на севере -20 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник ночью и днем -10…-12 °С. В среду: ночью -23…-25 °С, днем -14…-16 °С.

Во вторник ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду он сменится северо-восточным ветром, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ