Казахстанцы смогут оплачивать через QR-код одного банка в приложении или устройстве другого. Соответствующую систему оплаты планируют внедрить уже в этом году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Национального банка, в настоящее время сервис платежей по QR-коду доступен у нескольких банков.

"Запуск сервиса межбанковских платежей по QR-коду запланирован в конце 2024 года", - говорится в ответе Нацбанка на официальный запрос.

В пресс-службе уточнили, что после внедрения новой системы у граждан появится возможность QR-оплаты с приложения одного банка через приложение/устройство другого банка.

Напомним, о том, что в Казахстане планируют перейти на единую систему QR-кодов, заговорили еще в 2021 году. Тогда, по данным Министерства торговли и интеграции, началась работа над стандартизацией QR-кодов, чтобы клиенты могли оплачивать покупки через единый терминал, который будет работать со всеми казахстанскими банками.

"Неважно, чей ты клиент - Halyk Bank, Kaspi, Jusan. Есть QR - любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал; пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться", - заявляла ранее бывший вице-министр торговли Асель Жанасова.