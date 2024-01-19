В субботу, 20 января, в регионе осадков не ожидается, на западе и востоке туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -25...-30 градусов, на западе и севере области -22 градуса. Днем -8...-12 градусов, на юго-востоке региона -16 градусов.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена влиянием антициклона, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - В субботу, 20 января, в Костанае малооблачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -22...-24 градусов, днем -10...-12 градусов.

В воскресенье, 21 января, в регионе без осадков, на западе и юге туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. На западе области порывы, 15-20 м/с. Температура ночью -17...-22 градуса, на севере -13.

В воскресенье, 21 января, и в понедельник, 22 января погода в Костанае одинаковая: малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -13...-15 градусов, днем -9...-11 градусов.

В понедельник, 22 января, на западе и севере региона ожидаются снег и метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура ночью -13...-18 градусов, на юге -10. Днем -8...-13 градусов, на юге -5.

Фото Андрея СКИБЫ