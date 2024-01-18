34 случая кори за сутки подтвердили в Костанайской области
18 января 2024, 14:50 | Общество
За 18 дней января в регионе зарегистрировано 83 пациента с подтвержденным диагнозом. Днем ранее в областном акимате сообщали о 49 случаях кори. Всего же, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с апреля 2023 года по 18 января 2024 года в регионе зарегистрировано 302 случая кори.
Иллюстративное фото freepik.com
Основное число заболевших все так же в Костанае - 186 случаев (+13 за сутки). Основной контингент заболевших - дети до 14 лет, в большинстве в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболел 31 ребенок, посещающий детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 33 случая (+3), среди студентов – 54 случаев (+4).
Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 87,3%.
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