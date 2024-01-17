По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 января, ночью на западе и севере области, днём на севере и востоке ожидаются снег и метель, на юге - туман. В пятницу, 19 января, снег и метель на севере и востоке, а на юге и востоке туман. В субботу, 20 января, малооблачно, без осадков, на юге и востоке вновь туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг утром и днём ожидаются снег и метель, в пятницу и субботу - переменная облачность без осадков.

- По области в четверг ночью будет 17-22, на востоке 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем 10-15 градусов. В пятницу ночью термометры покажут -20...-25°С, на юге -15°С, днём будет -17...-22°С, на юге -13°С. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметок -17...-22°С, на юге -13°С, днём ожидаем -10...-15°С °С, на юге -7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -19...-20°С, днём -11...-13°С. В пятницу: ночью -20...-22°С, днём -17...-19°С. В субботу: ночью -20...-22°С, днём -10...-12°С.

В четверг ожидается переменный южный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере до 15-20 м/с. В пятницу ветер сменится юго-западным, сохранив скорость 9-14 м/с. В субботу по прогнозу северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе и севере области.