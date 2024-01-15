По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 16-17 января, на всей территории области снег не ожидается. В Костанае в ближайшие два дня - малооблачно, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник ночью по области будет 22-27, на юге 32 градуса мороза, - сообщила "НГ" дежурный синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днем ожидаем 15-20, на юге и востоке - до 23 градусов ниже нуля. В ночь на среду термометры покажут -25...-30°С, на севере -22. Днём будет -16...-21°С, на юге -13°С.

В областном центре во вторник и среду одинаковая температурные показатели: по ночам -22...-24°С, в дневное время -18...-20°С.

Во вторник ожидается южный ветер скоростью 7-12 м/с. В среду ветер будет юго-западный скоростью 9-14 м/с, на западе и север прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.



