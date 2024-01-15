Информацию о том, сколько средств из местного бюджета выделили на строительство здания Smart-Центра, в котором прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России, мы выясняли пару месяцев.

Фото из архива "НГ"

И за это время направили несколько официальных запросов заказчику работ - управлению строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области. Но ответ всегда был стандартным - на возведение здания выделили 10,7 млрд тенге из резерва Правительства РК и местного бюджета.

Сколько конкретно выделили средств из местного бюджета, руководитель отдела технического надзора управления Дамир АЙМГАМБЕТОВ упорно не отвечал. Связаться с ним лично тоже не удалось - Аймагамбетов запретил подчиненным давать свой мобильный, а на оставленный номер сотового корреспондента «НГ» так и не перезвонил.

Тогда нам пришлось пожаловаться на невыполнение им своих служебных обязанностей акиму Костанайской области Кумару Аксакалову. И только после этого г-н Аймагамбетов наконец ответил, сколько средств костанайских налогоплательщиков ушло на здание Smart-Центра.

- Договор на проведение строительно-монтажных работы в рамках действующего законодательства РК о государственных закупках заключен с подрядной организацией ТОО "BI Global" на сумму 10,7 млрд тенге, - сообщил в ответ на жалобу «НГ» 12 января Дамир Аймагамбетов. - На сегодняшний день объект построен и введен в эксплуатацию. На реализацию проекта выделены средства из резерва Правительства РК в сумме 6,5 млрд тенге и местного бюджета в сумме 4,2 млрд тенге.

Согласитесь, немалая сумма для костанайского бюджета, с учетом того, что из резерва Правительства РК, предназначенного для всей страны, выделили всего в 1,5 раза больше.

Кстати, из резерва деньги выделили по статье о неотложных нуждах. А откуда такая сумма в местном бюджете? Этот вопрос мы уже адресовали руководителю управления финансов, куда направили официальный запрос.