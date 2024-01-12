По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 января, на большей части территории области пройдут снегопады и метели, на юге, кроме того, ожидаются туман и гололёд. В воскресенье, 14 января снег с метелью будет на востоке, севере и юге. В понедельник, 15 января, без осадков, на западе и севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу и воскресенье - снег и метель, в понедельник — без осадков.

- В субботу ночью будет 10-15°С, на юге 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем -2...-7°С на западе области -10°С. В ночь на воскресень, температура понизится до -25...-30°С, на юге до -22. Дневные температуры тоже будут очень низкими: -23...-28°С, на юге -20°С. В понедельник ночью термометры покажут -25...-30°С, на севере -22°С, днём ожидаем -20...-25°С, на юге -15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10...-12°С, днём -3...-5°С. В воскресенье: ночью -28...-30°С, днём -24...-26°С. В понедельник: ночью -25...-27°С, днём -20...-22°С.

В субботу ожидается переменный южный - юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет дуть с северо-запада, скорость его составит 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на севере, западе и востоке области в воскресенье.