По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 января, на юге области ожидается снегопад с метелью. В пятницу, 12 января, снег и метель прогнозируются на западе и севере, а в субботу, 13 января, уже на большей части территории области.

В Костанае в четверг переменная облачность без осадков, в пятницу и субботу - снег, метель.

- Ночью в четверг по области будет 25-30, на юге 20 градусов мороза, - сообщила"НГ"инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В пятницу ночью прогнозируем -23...-28°С, днём -10...-15°С, на юге -7°С. Ночь на субботу будет теплее предыдущей, ожидаем -10...-15°С, на юге -7°С. В дневное время будет -5...-10°С, на западе -13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -28...-30°С, днём -23...-25°С. В пятницу: ночью -24...-26°С, днём -11...-13°С. В субботу: ночью -10...-12°С, днём -5...-7°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе и севере области. В пятницу и субботу ветер будет меняться с южного на западный, скорость его в пятницу будет 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с на севере и западе. В субботу средняя скорость ветра снизится до 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе и севере.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



