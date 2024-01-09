В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о трудностях при поиске автобуса с людьми в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Telegram-канал МЧС РК

Как отметил министр по ЧС Сырым Шарипханов, ситуация непростая ввиду того, что под провалившимся автобусом имеются пустоты и, вероятно, его не удастся легко достать, так как он может провалиться еще глубже. По его словам, самое главное - обеспечить безопасное производство работ для спасателей и тех работников, которые занимаются земляными работами, со всеми мерами безопасности и страховкой.

"Сейчас работает тяжелая техника, чтобы осуществить плавный спуск на дно котлована и земельные работы, чтобы добраться до автобуса. Пока до автобуса остается около 5 метров, и необходимо плавный спуск обеспечить. Это процесс непростой, говорить о каких-то конкретных сроках в часах и днях сегодня пока рано, работы проходят, периодически они останавливаются, чтобы провести геосканирование и удостовериться, что ситуация безопасна, чтобы проводить работы. И самое главное - мы не будем останавливаться, мы должны добиться того, чтобы автобус достать и достать тех двух: одного спасателя и водителя, которые там находятся. Работы будут проводиться, о сроках говорить пока рано", - сообщил Шарипханов.

Журналисты уточнили, есть ли вероятность поднятия автобуса с воздуха, так как есть риск обвала. Министр признал, что это неординарная ситуация, такого практически в Казахстане не было и сейчас изучается мировой опыт.

"Насчет того, что вы говорите - с воздуха - это маловероятно. Здесь необходимо использовать технику, чтобы расчистить грунт и добраться до автобуса. А расчистить грунт можно только с использованием экскаваторов и другой техники, вывозить этот грунт и добиваться того, чтобы мы могли достичь автобуса", - пояснил он.

Напомним, ночью 4 января четверо спасателей на автобусе КАВЗ выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Следуя к месту по технологической автодороге на территории рудника, автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. Тела двоих человек удалось найти. Поиски автобуса и еще двоих человек продолжаются.

Как сообщалось ранее, предварительная длина обвала, куда упал автобус с людьми, - 150-200 метров, ширина - около 500 метров, глубина обвала - 150 метров.

7 января по результатам сканирования места обвала с помощью геосканера под грунтом на глубине пяти метров обнаружено возможное местонахождение автобуса.