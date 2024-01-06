В Павлодарской области третий день ведутся поиски провалившегося под землю автобуса с горноспасателями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы ДЧС Павлодарской области

По информации пресс-службы ДЧС, на месте ЧП работает тяжелая инженерная техника из трех экскаваторов, двух погрузчиков и столько же бульдозеров.

Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.