Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: задействована тяжелая техника
В Павлодарской области третий день ведутся поиски провалившегося под землю автобуса с горноспасателями, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото пресс-службы ДЧС Павлодарской области
По информации пресс-службы ДЧС, на месте ЧП работает тяжелая инженерная техника из трех экскаваторов, двух погрузчиков и столько же бульдозеров.
Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.
Как ранее говорилось, автобус с 4 горноспасателями провалился под землю в результате обрушения технологической дороги. Предварительная длина обвала - 150-200 метров, ширина - 500 метров, глубина обвала - 150 метров. Двоих человек обнаружили погибшими. Автобус с еще двумя горноспасателями до сих пор не найдены. Поиски осложняет осыпающийся грунт.
Также сообщалось, что на время поисковой операции деятельность шахт АО "Майкаинзолото" приостановлена, кроме работ по жизнеобеспечению рудника, в том числе энергоснабжением. Работает административное подразделение предприятия, а также обогатительная фабрика.
Части работников предприятия, где трудятся 1012 человек, оформили оплачиваемый отпуск, а тем, кто его не взял отпуск, будут оплачивать 50 процентов от заработной платы на время простоя предприятия.
Отметим, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, трагедия случилась ночью 4 января в Баянаульском районе.
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