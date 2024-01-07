Провести выходные на льду? А почему бы и нет. Даже когда с клевом проблемы. Сейчас наш брат-рыбак может сам себе устроить санаторий прямо над лункой.

Гимн «кубу»!

Знаю рыболовов, для которых отмечать выходные и праздники на зимнем льду водоемов - совсем даже не фантастика. Потому что сейчас есть возможность даже в наши лютые холода обустроиться и рыбачить с комфортом. И все благодаря «кубу»! Будь моя воля, я бы изобретателю зимней палатки «куб» присвоила Нобелевскую премию. Уверена, ко мне бы присоединился каждый рыбак, и в первую очередь тот, кому приходилось коротать морозную зимнюю ночь в допотопной «китайской треуголке». Был такой жуткий опыт и у нас с Сабанеем несколько лет назад на Аксуате. Помню, что ночевку заранее мы тогда не планировали, но, оторвавшись днем на клеве трофейного килограммового карася, просто не могли не подарить себе еще один день фантастического рыбацкого счастья. Карась перестал тогда клевать уже на закате. К ночи мороз стал давить градусов под 15. Тесная палатка изнутри покрылась инеем. Мы пробовали отогреваться с помощью свечек и спиртовок, но это было бесполезно. Почти всю ночь пришлось бегать кругами вокруг палатки, пить, экономя, по глотку горячий чай из термоса и бесконечно бурить новые лунки, чтобы согреться. О рыбалке вспомнили только утром, когда вышло солнце и мороз спал.

Дом для компании

До появления «кубика» комфортно в зимнее время можно было рыбачить только в установленных на льду фанерных домиках. Их можно было обогревать изнутри портативными печками собственного изобретения. Правда, такие дома не всегда были способны устоять под напором наших лютых вьюг: могли запросто улететь, как в сказке «Волшебник Изумрудного города». А если были вморожены в лед, то оказывались напрочь нетранспортабельными, провоцируя хозяина домовладения рыбачить только в одной постоянной точке. А еще такой домик нельзя было увезти с собой, что при нашем менталитете негативно сказывалось на чувстве личной собственности и провоцировало беспокойство: а вдруг в следующий раз приеду, а моего домика след простыл?

И все-таки я думаю, что именно такие домики и вдохновили некого изобретателя на создание добротно утепленной палатки-куба. А еще, конечно же, разного рода трансформеры. Вот так, наверное, этот чудо-домик и родился, чтобы стать самым инновационным изобретением последнего времени среди рыболовных аксессуаров.

Имея такой домик, можно не только одну ночь скоротать на зимнем водоеме, можно жить столько, сколько захочется. Знаю множество наших рыболовов, которые устраивают себе дни и даже недели отдыха на льду в своих домиках-трансформерах. Некоторые на такой жилплощади даже умудряются совмещать рыбалку с работой на удаленке, благо сейчас информационное общество со своим главным атрибутом Интернетом шагнуло и на наши водоемы.

Конечно, для такой полноценной жизни «куб» должен быть хорошо обустроен. В нем обязательна печка, которая будет не только обогревать жилище, но и способствовать приготовлению самых разных кулинарных изысков: от варки привезенных с собой замороженных пельменей, приготовления жареной картошки, самолично пойманной рыбы до свежеиспеченных блинов, оладий и сваренного в турке кофе. Невозможен такой домик без комфортной раскладушки, без специального пола с отверстиями для лунок, без столика. А некоторые, знаю, еще умудряются и ноутбук разместить. В таких условиях при любом морозе можно кайфовать над лункой, будучи одетым в футболку и шорты. Главное, чтобы «куб» был хорошо закреплен снаружи, а работа печки не оставалась без внимания.

Конечно, особенно весело и азартно в такой палатке удить большой компанией, когда в таком домике можно пробурить сразу несколько лунок. Правда, мы с Сабанеем предпочитаем узкий круг рыбалки вдвоем, а потому наш «кубик» всего-то с площадью пола в четыре квадрата. И мы его, конечно, любим так же, как и саму зимнюю рыбалку. Рыбачим в нем уже четвертую зиму и не представляем себе рыбацкого счастья в иных условиях. Традиционно по расписанию варим пельмени, сдабривая их домашними острыми заготовками, время от времени делаем зарядку, выпрямляясь в полный рост, соревнуемся в количестве и качестве пойманной рыбы. А если вдруг клев начинает затихать, отправляемся на поиски новых уловистых лунок, а потом легко и быстро передвигаем наш «кубик» и устанавливаем на новом месте. А чтобы на нас не обиделись старые конусные «китайки», Сабаней им придумал полезное занятие: та самая, что когда-то коротала с нами ночь на Аксуате, теперь помогает, когда надо быстро найти новое место клева.

От морозов до оттепелей

В последние годы наши зимы становятся все более капризными, а нынешняя вообще, как мне кажется, переплюнула известные мне все предыдущие. Ну когда у нас такое было, чтобы в декабре оттепели с проталинами и пробивающейся зеленой травкой, а через день мороз под минус 30, через неделю снова плюс и следом опять под минус 30. Судя по прогнозам, январь будет таким же веселым. Знаю, некоторые рыболовы по сей день зимний сезон не могут открыть: то подъездов к водоемам нет в оттепели, то пурга задует дороги, то мороз давит…

Рыбалка эпохи информационного общества

Не всегда при таких погодных перепадах можно понять и рыбу, но все-таки стоит попробовать. Из своего опыта мы с Сабанеем знаем, что в период потепления рыбий народ активно перемещается по водоему, поэтому самой лучшей будет тактика активного поиска: не стоит засиживаться на одном месте более десяти минут, если нет поклевок, стоит смело идти дальше. Обязательно попробуйте смену горизонта ловли, бывает так, что у дна ловится гораздо хуже, чем у кромки льда. А еще мы пробуем ловить на разных глубинах - с откровенно мелкого места стоит переместиться в места более глубокие. Вполне возможно, что стайка крупной плотвы поджидает вас именно там. Однако не стоит тратить время на ловлю в глубоких ямах, там в этот период рыба не шифруется.

В оттепели можно применять практически все животные насадки - рыба в этот период активно на них ловится, но не стоит игнорировать мытое тесто и различные «бутерброды». С мормышкой же дело обстоит проще: сейчас самая уловистая насадка на окуня - пучок из 6-10 мотылей, насаженных за темные головки. На другие приманки рыба ловится намного хуже. Но в наши морозные солнечные дни окунь отлично сейчас идет и на «безмотылку».

Если объект ловли - нехищные рыбы, то игра мормышкой должна быть менее резкой, чем при ловле, например, окуня. По моему опыту, самым удобным (и уловистым) способом игры мормышкой является следующий: конец снасти опускается до дна, затем плавными кистевыми движениями удочка покачивается на месте. Пауза. Затем мормышка плавно поднимается вверх, при этом делаем все те же кистевые движения, но уже с меньшей амплитудой, придавая таким образом приманке несильную вибрацию. В каждые две-три секунды подъема мормышки необходимо делать паузу длительностью не более секунды. Конечно, такая игра несколько сложна, зато очень результативна.

Да, пока о больших трофейных уловах от наших рыболовов не слышно, но год только начинается, а значит, все у нас впереди.

Фото автора

Клев-инфо