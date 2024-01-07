О том, что по улицам Тобыла бегает крупный алабай, волонтерам ОО «Надежда Плюс kst» сообщили в полиции и службе iKomek (109). В реабилитационный центр для собак, где он живет и по сей день, его забрала заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА.

По словам жителей Тобыла, их сосед специально наехал на алабая. Но Зевс выжил

- Местные жители мне рассказали, что буквально за 20 минут до моего приезда пса специально сбил автомобилем их сосед, - рассказала она «НГ». - Но улик не было. Я увидела, что на песке возле дома лежит абсолютно безобидный пес, а вокруг него на велосипедах катаются дети. Кстати, к детям алабай относится очень адекватно, моя дочь с ним контактировала.

Собаке дали кличку Зевс, но также называют его Зая.

- Он крупный добрый парень. Ему 1,5-2 года. Контактный, хороший охранник, - отметила председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Когда Ольга его нашла, Зевс был тощим и вялым. А сейчас здоровый, как конь! Ест ведро еды в день!

Ольга Соловьёва также добавила, что пса можно содержать только в вольере, размер которого должен составлять от 2,5 м до 4 м.

Чтобы забрать Зевса или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ