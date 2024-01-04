По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 января, ночью на юге и востоке, а днём на западе области ожидается снег, низовая метель, на юге - туман и гололёд. В субботу, 6 января, снегопады на большей части территории области, на юге они будут дополнены туманом и метелью.





Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В воскресенье, 7 января, ночью на западе и юге, а днём на большей части территории ожидается снегопад, особенно сильный на юге. Кроме того, на западе и юге - метель, туман и гололёд.

В Костанае 5 января будет облачно, без существенных осадков. В субботу, 6 января, днём снег, а в воскресенье - снегопад и метель.

- В пятницу ночью по области будет от 10-15, на юге 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидается умеренный мороз -6...-11°С, на юге -5°С. В субботу ночью ожидаем понижение температуры до 20-25, на юге до 8-13 градусов мороза. Днем по области -17...-22°С, на юге -5...-10°С. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до значений - 22...-27°С, на юге -10...-15°С. Днем термометры покажут -3...-8°С, на юге 0°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В пятницу: ночью -10...-12°С, днём -6...-8°С. В субботу: ночью -23...-25°С, днём -20...-22 °С. В воскресенье: ночью -25...-27°С, днём -13...-15°С.

В пятницу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области. В субботу и воскресенье ветер прогнозируется восточный с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на западе, севере и востоке до 15-20 м/с.



