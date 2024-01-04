Через единую платформу библиотек читатели смогут легко найти нужную им книгу или же её электронную версию, передает Informburo.kz.

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В Казахстане в пилотном режиме запустят единую цифровую платформу для библиотек, сообщает пресс-служба правительства.

На сегодня более 11 тысяч казахстанских библиотек используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывают единую автоматизированную платформу. Отмечается, что благодаря ей читатели смогут легко найти нужную им книгу или же её электронную версию.

Через платформу внедрят единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки РК. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства.

На платформе также предусмотрена функция онлайн-пополнения книжного фонда. Воспользоваться ею смогут в том числе и издательства: новые произведения будут загружать в систему с доступом по платной подписке. Таким образом планируют защищать интересы частных издательств и авторов. В Минкультуры подчеркнули, что издатели страны согласились с условиями размещения книг.

"Цифровая платформа создаётся для обеспечения доступности гражданам всего книжного фонда страны. Поэтому в первую очередь переход на электронный вариант будут осуществлять 10 крупных библиотек. А остальные должны провести сверку. При полном соответствии книжного фонда библиотекам остаётся только адаптировать программы поиска для читателей", – сказала заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

В пилотном режиме платформу запустят уже в этом году.