По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 декабря, ночью на юге, западе и востоке области будет идти снег, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололёд.

Фото Ксении РЕБИК

В воскресенье, 31 декабря, вновь по области снег с дождём, метель, гололёд. В понедельник, 1 января, ночью на севере, западе и юге, а днём на большей части территории будут осадки, сопровождаемые метелью и гололёдом.

В Костанае по прогнозу в ближайшие трое суток, как и в общем по области – осадки, метель, гололёд.

- В субботу ночью прогнозируем 10-15, на юге 6 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём – 0…-5 °С, на севере -10 °С. В воскресенье ночью будет -10…-15 °С, на юге 0…-5 °С. Днём ожидаем вновь 0…-5 °С на всей территории области. В понедельник ночью термометры покажут 0…-5 °С, на востоке -8 °С, днём прогнозируем -3…+2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём -3…-5 °С. В воскресенье: ночью -10…-12 °С, днём -0…-2 °С. В понедельник: ночью -1…-3 °С, днём 0…+2 °С.

В субботу и воскресенье ожидается юго-западный ветер, в понедельник юго-восточный, средней скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В понедельник отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.