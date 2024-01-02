В этой статье Tengri Life и юрист Надежда Гельдт разбираются в вопросе возврата предоплаты, если услуга не была получена.

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Специалист подмечает, что нормы законодательства применяются даже в том случае, если не было заключено договора. То есть, если вы столкнулись с недобросовестным исполнителем, вы имеете право на возврат средств. Данный вопрос, по словам юриста, регулирует статья 686 Гражданского Кодекса.

"То есть для возвращения предоплаты заказчик должен возместить фактически понесенные расходы, исполнитель же, в свою очередь, должен доказать эти расходы. Важно учитывать, что исполнитель не имеет права отказать в возвращении предоплаты, аргументируя это упущенной выгодой", – говорит она.

В случае, если исполнитель отказывается от возврата средств, то заказчик может урегулировать ситуацию с помощью подачи досудебной претензии.

"Если в установленный претензией срок исполнитель не вернет деньги, то заказчик может обратиться с иском в суд", – подытожила она.