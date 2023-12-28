С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете 2023-й? Надеюсь, что все плохое останется в прошлом году, а все хорошее перейдет в новый.

2023 год был отличным, а 2024-й будет еще лучше. Все зависит только от нас.

Жить с каждым годом становится все хуже. Не думаю, что 2024-й будет исключением.

Новый год - это всего лишь смена цифр на календаре. Ну и плюс 2 дня отдыха.

