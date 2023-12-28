Авария на водопроводе
Дантист
28 декабря 2023, 09:47
Вторые сутки несколько микрорайонов (23, 27) города Рудного остаются без воды. Учитывая, что это уже не первое и даже не пятое отключение, весьма высока вероятность того, что наступающий Новый 2024 год жители будут меньше ждать, чем водовозку с питьевой водой.
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