Основательницу фонда "НеМолчи.kz" Дину Смаилову (Тансари) объявили в розыск. Дина Смаилова теперь числится в базе розыска преступников на портале органов правовой статистки и специальных учётов, передает Informburo.kz.

Скриншот карточки в базе розыска преступников

В карточке отмечается, что органом, ведущим розыск, выступает управление полиции Усть-Каменогорска.

Дина Смаилова обратилась к своим подписчикам в прямом эфире. На нем она сообщила, что заявление на нее написали 7 человек, ранее делавших перечисления фонду.

"Меня обвиняют в нескольких моментах: что мы собирали средства, что якобы, ввели в заблуждение страну, что ведем правозащитную деятельность, и, якобы, на этом мы просто обогащаемся, - заявила Смаилова. - Наши посты искажены. Меня обвиняют в том, что, якобы, я собрала средства на помощь 14-летней девочки, факт изнасилования которой не подтвердился. В отношении отца ничего не возбудили, мы несколько раз писали материалы на эту тему, просили проверить данную ситуацию. Нам потом ответили "девственная плева не повреждена, значит изнасилования не было". Сейчас мы готовимся к следственному суду по санкции. Но нас до сих пор не ознакомили с документами — 170 документов нам не предоставили до сих пор."

6 декабря стало известно, что в отношении казахстанской активистки Дины Смаиловой, известной под псевдонимом Тансари, расследуется уголовное дело. Досудебное расследование проводят по статье 190, часть 3, УК РК ("Мошенничество, совершённое в отношении двух или более лиц").

В июне прошлого года Дина Тансари обратилась к мировому сообществу за поддержкой, обвинив власти Казахстана в преследовании.

"27 мая мне присвоили статус "Подозреваемая" в департаменте полиции города Алматы по согласованию с прокуратурой города Алматы по статье 147, часть 5 Уголовного кодекса ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), и статье 274, часть 2 Уголовного кодекса ("Распространение заведомо ложной информации"), – рассказывала она

Правозащитница отметила, что дело о распространении заведомо ложной информации закрывали 13 раз и 14 раз возбуждали. По мнению Дины Тансари, дела против неё возбуждает алматинский департамент полиции из-за того, что она критикует его деятельность.