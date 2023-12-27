По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 декабря, на большей части территории области ожидаются осадки (дождь, снег) и гололёд, на востоке - низовая метель, на севере и западе - туман. В пятницу и субботу, 29-30 декабря, по области пройдут снегопады, сопровождаемые метелью и гололёдом.





Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг дождь и снег, гололёд. В пятницу и субботу временами будет идти снег, картину непогоды дополнят метель и гололёд.

- По области в четверг ночью будет от 1-6 градусов мороза, днём от 0 до 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В пятницу ночью и днём термометры покажут -2...-7°С, на севере -10°С. В ночь на субботу прогнозируем понижение температуры до -10...-15°С, днём будет 0...-5°С, на севере -10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -3...-5°С, днём 0...+2°С. В пятницу ночью и днём -5...-7°С. В субботу: ночью -2...-4°С, днём -3...-5°С.

В четверг ожидается переменный южный-юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на юге, западе и востоке до 15-20 м/с. В пятницу ветер сменится северо-западным, скоростью 15-20 м/с, а на западе, севере и юге отдельные порывы могут достигать скорости 23-28 м/с. В субботу ветер сохранит северо-западное направление, средняя скорость его снизится до 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге области.