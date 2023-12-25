По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 декабря, на большей части территории области ожидаются осадки, преимущественно снег, особенно сильный на западе и севере, метель. На юге и востоке - туман и гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В среду, 27 декабря, на большей части территории вновь осадки, преимущественно в виде снега, метель, туман, гололёд.

В Костанае в ближайшие два дня осадки, метель, гололёд и туман.

- В ближайшие двое суток ночами по области будет 2-7 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В дневное время ожидаем температуру от 0 до 5 градусов мороза. В Костанае по ночам будет -2...-4 °С, в дневное время 0...-2°С.

Во вторник ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, скоростью 15-20 м/с, с периодическими усилениями до 23-28 м/с, отдельные порывы будут достигать скорости более 30 метров. В среду будет юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на большей части территории области.