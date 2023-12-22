По прогнозам синоптиков, в субботу, 23 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков, на большей части территории области - туман, гололёд. В воскресенье, 24 декабря, дождь и снег, на западе, севере и юге гололёд, низовая метель, на юге и востоке - туман.

Фото Ксении РЕБИК

В понедельник, 25 декабря, ночью начнутся осадки, днём они будут особенно сильными на западе и юге, движение затруднит гололёд. На юге к тому же будет низовая метель.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. В воскресенье и понедельник дождь и снег. В ближайшие трое суток будет скользко, а субботу и понедельник ожидается туман.

- В субботу и воскресенье ночью будет 2-7°С, на востоке 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем -3...+2°С, на востоке -6°С. В понедельник ночью термометры покажут 0...-5°С, на востоке -8 С, днём вновь -3...+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -3...-5°С, днём -1...-3°С. В воскресенье: ночью -5...-7°С, днём 0...-2°С. В понедельник: ночью -2...-4°С, днём 0...+2°С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-восточный ветер. В субботу прогнозируемая скорость - 7-12 м/с. В воскресеньн и понедельник ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на юге, западе и востоке области.