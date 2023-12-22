Новогоднее представление для детей из этнокультурных объединений областной Ассамблеи народа Казахстана организовали в Доме дружбы 20 декабря. Участие в нем, кроме традиционных Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, приняли персонажи популярной игры «Roblox». А поздравил детей символ 2024 года - Дракон.

- Новогодние представления являются нашим традиционным мероприятием. - рассказала "НГ" пресс-секретарь областной АНК Дарья ЩЕРБАКОВА. - Проводим для детей из этнокультурных объединений и консультативно-совещательных органов, иногда приглашаем детей, которым помогали в волонтерских акциях. В этом году пригласили 60 детей и всем им подготовили сладкие подарки.

Корреспондент "НГ" поговорила с гостями праздника.

- Танцы… елка и подарок, - так маленький Ильнур определил. что больше всего ему понравилось.

Опекун и бабушка мальчика Римма МАГБУТОВА - из татаро-башкирской диаспоры.

Бабушка Римма, Ильнур и бабушка Лиза

- Мы с внуком живем в пригороде - жилом массиве Дружба, - рассказсала она. - Новый год празднуем в дружном коллективе со соседями. Вечером в канун праздника собираемся за одним большим столом. По возможности лепим вместе снеговика. К столу я готовлю традиционные татарские блюда: суп с лампшой, бялиш. Соседи у нас разных национальностей, и когда мы собираемся и приходим в гости к друг другу, каждый приносят свое. Тем самым друг друга угощая. А уже в новом году мы все вместе катаемся на горке.

- Утренник нам очень понравился, - продолжает Римма Гилимхановна. - С нами пришла еще одна бабушка, моя сестра Лиза Бадертдинова. Было весело, когда Ильнур танцевал с другими детками. Он у нас любит танцевать дома, включая разную музыку по телевизору.

Любовь Алексеевна состоит в корейской общине, на елку пришла с внучками и дочерью.

- Я здесь родилась, а мои предки - бабушка, дедушка и мама - были репрессированы с Дальнего Востока в 1937 году. Приехали сюда в теплушках и начинали жизнь с нуля, - рассказала она. - Моих внучек зовут Анеля и Амина. Они близняшки, им по 5 лет. Праздник нам очень понравился: шикарные костюмы, замечательные аниматоры. По-моему, всем понравилось: и детям, и родителям, и бабушкам, и дедушкам. В своей семье мы отмечаем два Новых года. Мы празднуем по европейскому календарю и по восточному - позже, когда он наступает. Готовис корейские блюда: пигоди, салаты из соевых бобов и рыбы, хе... Также по обычаям у нас принято, что младшее поколение поздравляет старших, делая поклоны.

К празднику в Доме дружбы Анеля и Амина подготовились: надели костюмы Снегурочки и даже приготовили подарок для Деда Мороза, но.. забыли его дома.

- Но ничего страшного, мы его подарим, когда он придет к нам в гости, - сказала Анеля.

- Они очень любят этот праздник и верят в чудеса, - рассказала бабушка о внучках. - Готовятся к нему и пишут письма о том , что они хотят - чтобы Дед Мороз подарил им персонажей из мультфильма "Пони-русалочки". По секрету - мы уже везде искали эти игрушки и нигде пока не нашли. Надеемся, что договоримся с ними.

Завершился праздник вручением сладких подарков и дискотекой.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

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