И это не удивительно, потому что со времен глубокой древности рыба ассоциировалась у людей с мудростью, покоем, благоденствием, достатком.

Понятно, что живую рыбу невозможно воспринимать вне воды. Во всех мифологиях мира вода - первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. Вода очищает, ритуальное омовение символизирует второе рождение, поэтому рыба, живущая в воде, олицетворяет надежду на обновление. Рыба стала атрибутом многих великих богинь, в связи с чем символизирует не только плодовитость, плодородие, изобилие, но и чувственную любовь. На Ближнем Востоке при каждом храме был пруд со священной рыбой. В индийской мифологии Вишну при первом своем воплощении в качестве аватара в облике рыбы предупреждает прародителя человечества о предстоящем потопе. Для греков и римлян рыбы были священными в связи с культом Афродиты (Венеры), богини любви и плодородия.

В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими отцами церкви. Знак рыбы был первой монограммой Христа. Таинственное греческое имя Иисуса означает «рыба». Именно братья-рыбаки стали первыми его учениками. Рыбному садку стала уподобляться крестильная купель.

В китайской мифологии рыба символизирует изобилие, богатство, плодородие, гармонию. По-китайски «рыба» - «юй», равно как и «изобилие», что априори делает новогоднее блюдо просто незаменимым, так как ничто так не будоражит кровь жителей Поднебесной, как достаток и благополучие.

Рыболовы рыбу не покупают

Почему? Да потому что, если ты дока в каком-то деле, ты с успехом делаешь его сам. Так и в рыбалке. А если рыбу и покупаешь, то только ту экзотику, которую у нас поймать невозможно, потому что ее отродясь не было. И берешь с опаской: в каком году эта селедка или горбуша были выловлены? Где и как хранились? Насколько напичканы стимуляторами?

Тобольский окунь

То ли дело выехал свежим морозным утром за пределы города, добрался до водоема, весело поработал ледобуром, побегал от лунки к лунке, от жерлицы к жерлице - и вот тебе, пожалуйста, в твоих руках символ достатка, благополучия и здоровья. Не стерлядь и не осетр, конечно, но ведь все равно символ. Кто с этим поспорит? Свежайший, полезнейший, диетический новогодний символ без канцерогенов и активаторов роста.

Такой символ новогоднего стола с яркими оранжевыми плавниками и поперечными зелеными полосками активно клюет сейчас на нашем Аксуате. Сначала наш брат-рыбак ловил там окуня на противоположном берегу от поселка, добираясь до места либо в объезд озера (поворот направо перед мазарками), либо через бывший поселок Харьковский. Но теперь надергать полосатика можно и ближе - в районе местной телевышки. Клюет активно, разного размера и даже на безмотылку.

А можно вообще обеспечить себя новогодним символом благоденствия, не выезжая из Костаная. Ведь окуня немерено в нашем Тоболе-батюшке. Мы с Сабанеем ловим его сейчас на трехметровой глубине между большим и малым мостами главной набережной. Бурим несколько лунок на расстоянии 4-5 м одна от другой, мормышим, опуская кормушку на дно, а потом путешествуем от лунки к лунке, забрасывая удочку с мотылем и интенсивно играя. Когда клюет мелочь, непременно отправляем ее обратно в родную стихию, но нередко попадается и 300-400-граммовики.

На мой вкус особенно замечателен окунь заливной. И делать его к новогоднему столу я его буду так.

Очищенного и выпотрошенного окуня освобожу от голов. Мне понадобится 500-600 г безголовых тушек. Теперь надо приготовить бульон. Налью в кастрюльку 1 л воды, доведу до кипения, затем опущу туда овощи: нарезанную кольцами одну средних размеров морковку и пару очищенных от кожуры и разрезанных пополам луковиц. Добавлю один лавровый листик, черный и душистый перец, соль и лимонную кислоту на кончике ножа, чтобы бульон не помутнел. Овощи должны несколько минут прокипеть в бульоне, затем отправляю к ним окуневые головы. Варю на медленном огне 10-15 мин. Затем снимаю кастрюлю с огня, вынимаю морковь, процеживаю бульон. Теперь мне понадобится только он. Примерно в 200 мл остывшего бульона растворяю 15 г желатина, остальной бульон снова в кастрюльке отправляю на огонь и варю в нем нарезанные ломтики окуня. Готовую рыбу вынимаю, освобождаю от косточек и укладываю на дно емкости узором, раскладывая вокруг вареную морковь, зеленый горошек, ломтики лимона, листочки петрушки. Теперь мозаику можно осторожно залить оставшимся смешанным с желатином бульоном. После того как все это великолепие остынет, отправить форму в холодильник.

И поверьте, никто из ваших случайных или неслучайных новогодних гостей, испробовав блюдо, не скажет, как герой новогодней советской киноклассики: «Нет, это не заливная рыба, это стрихнин какой-то…» Смею предположить, что тот киношный «стрихнин» получился не из свежевыловленного красавца-окуня, а, скорее всего, из перемороженного залежавшегося в магазине хека.

Рыбные консервы по-китайски

Признаюсь, впервые на нашем с Сабанеем новогоднем столе будут красоваться собственноручно приготовленные консервы из карпа. С ними связана целая история. Конечно, спустя время ее драматизм смягчился, тяготея к комизму. Но в процессе приготовления нам тогда было совсем не до шуток. А дело было так.

Карп «по-автоклавски»

Попали мы в конце сентября на хорошую карповую рыбалку. Привезли домой больше 20 кг рыбы, из которой и решили попробовать сделать консервы в автоклаве. Попросили у одного знакомого рыболова этот китайский чудо-аппарат, прослушали и добросовестно записали целую лекцию хозяина этой техники о том, как им пользоваться, поскольку он сам признался, что только с пятого раза освоил все его китайские премудрости. До подключения автоклава все шло как по маслу: были продезинфицированы и загружены необходимыми ингредиентами стеклянные пол-литровые банки, закатаны плотно металлические крышки на них. Банки установлены в автоклав и залиты водой до нужного уровня. А потом началось самое интересное. После того как Сабаней плотно закрыл крышку этой хитрой восточной техники и установил ее на газовую плиту, она стала загадывать ему китайские загадки. Показатель давления на циферблате упорно показывал двойку, хотя должен был показывать четверку. В тот вечер хозяин техники бесконечно «висел» на телефоне, консультируя Сабанея, но при всех манипуляциях стрелка с двойки не сдвигалась. Все закончилось тем, что банки из китайской емкости под смачные русские слова пришлось вынуть и запихнуть в холодильник до следующего дня. Тогда мы торжественно поклялись больше никогда в жизни китайские загадки не пытаться разгадывать.

На следующий день хозяин агрегата привез допотопный автомобильный ручной насос, каким мы 25 лет назад накачивали колеса своего давно канувшего в Лету рыбацкого уазика. Снова загрузили банки в китайскую технику, залили водой, плотно закрыли крышку. И только с помощью этого советского насоса-раритета удалось заставить злополучную стрелку доползти до четверки. Правда, потом уже проблем не было. Через нужное время Сабаней отключил газовую горелку, а затем пару дней ждал, пока этот агрегат полностью остынет. И вот только потом я извлекла из него банки и отправила их в погреб, оставив лишь пару для пробы. Через сутки хранения их в холодильнике был проведен ритуал дегустации, который показал, что через китайскую пытку мы прошли не зря. Наш карп был изумителен и напоминал прибалтийские сардины в масле из памятных вкусных советских времен.

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Клев-инфо