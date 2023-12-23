И рецептом поделилась, и пирогом угостила член нашего кулинарного клуба Iraida. Рецептов предоставила даже два. Один - для выпечки, а другой учит, как приготовить цукаты из цитрусовых корочек. Новогодняя тема, ведь в праздничные дни апельсины и мандарины народ ест в больших количествах.

Особенно хорошо подать такой пирог в теплом виде

Но сначала про пирог или кекс, если хотите. Он реально малобюджетный - без яиц и масла, даже растительного в нем нет.

- Понадобилось срочно утилизировать бананы, они переспели до критического состояния, - рассказала Iraida, - и я подыскала соответствующий рецепт. Сначала растерла в пюре бананы. Потом добавила к ним остальное, а именно: сахар, какао, кефир, в котором погасила соду. Да, в этом рецепте указан не разрыхлитель, а хлебная сода. Потом в смесь пошла мука. Еще - сверх указанных в рецепте ингредиентов, от себя - добавила щедрую горсть порезанных апельсиновых цукатов, а также чуть больше половины плитки шоколада, которую я ножом изрубила на небольшие кусочки. Выпекала на 180 градусах (режим верх-низ) около часа, но время, думаю, зависит от духовки. Тесто получается плотное, но шпажка при этом остается сухой.

После выпечки Iraida наколола еще горячий пирог шпажкой и полила пропиткой: на 100 мл горячего молока - 1 столовая ложка сахара. Если любите послаще, добавьте две. В пироге сахара не очень много.

- Очень вкусно с чаем, в котором есть пряные добавки вроде корицы, гвоздики, особенно когда пирог чуть теплый, - добавила Iraida.

Она же поделилась рецептом, пользуясь которым, делала цукаты. Правда, в нем даны пропорции на большое количество апельсинов. Можно уменьшить, например, вдвое.

Апельсины хорошо помойте, надрежьте крестом по всей длине и снимите корки. Нарежьте полосками, в кастрюле залейте холодной водой, кипятите на небольшом огне 20 минут, слейте воду и залейте новой. Так нужно сделать трижды: залить, проварить, слить воду, залить новую. Всыпьте в отваренные корки сахар, добавьте лимонный и апельсиновый сок, варите на среднем огне, пока почти вся влага не испарится. Корки должны стать прозрачными и напоминать варенье или мармелад. Часть можно хранить на холоде в сиропе.

Часть подсушить на противне, покрытом пергаментом, при 50 градусах в режиме конвекции, оставляя дверцу приоткрытой, - 10-12 часов.

Ингредиенты

Для пирога: 2-3 банана, 300 г кефира, 100 г сахара, 3 ст. л. какао, 300 г муки,1 ч. л. соды.

Для цукатов: 12-13 крупных апельсинов, 1 кг сахара, 300 г сока от части апельсинов, сок 1 лимона.

Фото Ксении РЕБИК