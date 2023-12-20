По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 декабря ночью на большей части территории, а днём на востоке и юге области ожидаются осадки, метель, туман, гололёд. В пятницу и субботу, 22-23 декабря, осадков не предвидится, на востоке - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг осадки, метель, туман, гололёд, следующие два дня - без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет 2-7 градусов мороза, днём ожидаемый разброс температур - от 3 мороза до 2 тепла, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В пятницу ночью термометры покажут 0...-5°С, днём -3...+2°С. В ночь на субботу будет -2...-7°С, в дневное время прогнозируем 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -3...-5°С, днём 0...+2°С. В пятницу: ночью -2...-4°С, днём 0...-2°С. В субботу: ночью -5...-7°С, днём -2...-4°С.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с в четверг и пятницу, а в субботу скорость ветра снизится до 9-14 м/с.



