В субботу, 16 декабря, по прогнозам синоптиков, в регионе малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -20...-25 градусов, на юге области -12...-16. Днем -13...-18 градусов, на юге -3...-10.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -20...-22 градусов, днем -13...-15.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена северо-западным циклоном, - сообщила «НГ» дежурный синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА.

В воскресенье, 17 декабря, на западе и севере региона снег, метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью -15...-20 градусов, на юге -7...-12. Днем -10...-15 градусов, на юге -2...-7.

В Костанае переменная облачность, снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью -18...-20 градусов, днем -13...-15.

В понедельник, 18 декабря, ночью на юге, западе и севере снег, днем на большей части территории области снег и метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. На западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью -10...-15 градусов, на юге -5. Днем -7...-12 градусов, на юге -2.

В Костанае снег и метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10.

Фото Андрея СКИБЫ