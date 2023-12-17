Черного кобеля по кличке Малыш-Черныш и самку Монику отловили на улице. Сейчас они живут в реабилитационном центре организации «Надежда Плюс kst».

Малыш-Черныш (слева) - дворняга. Моника - помесь дворняги со спаниелем

- Черныш - дворняга, ему примерно 1,5-2 года, - рассказала заместитель председателя ОО Ольга СОЛОВЬЁВА. - Собаку можно содержать и на цепи, и просто свободно во дворе. Это «звоночек» среднего размера. Он не очень хорошо ладит с другими животными, но выборочно относится к людям. Моника младше, ей около года. Собачка - смесь дворняги со спаниелем, небольшого размера. Контактная, отлично подойдет на роль «звоночка» или даже можно держать ее дома.

Обе собаки чипированы и стерилизованы. Вероятно, что раньше они были домашними, поэтому пока их не выпускают в естественную среду обитания, так как на улице не выживут.

Чтобы забрать Малыша-Черныша и Монику или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ