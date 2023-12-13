По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 14-16 декабря, на всей территории Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По области в четверг ночью будет 25-30, на юге 16-21 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут -19...-24, на юге -10...-15°С. В пятницу ночью мороз немного ослабнет, будет -23...-20°С, на юге -13...-18°С. Днём ожидаем -15...-20, на юге -7...-12°С. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -22...-25°С, на юге и востоке до -10…-15°С. Дневная температура в субботу будет в пределах -13...-18°С, на юге и востоке области -5...-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -26...-28°С, днём -20...-22°С. В пятницу: ночью -23...-25°С, днём -17...-19°С. В субботу: ночью -22...-25°С, днём -13...-15°С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-восточный ветер. В четверг прогнозируемая скорость ветра 9-14 м/с, в пятницу и субботу – 7-12 м/с.