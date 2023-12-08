По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 декабря, на севере и востоке области ожидается туман. В воскресенье и понедельник, 10-11 декабря на севере и востоке небольшой снег, низовая метель.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в ближайшие трое суток осадки не ожидаются.

- В субботу, ночью будет 30-35, на севере и востоке области 38, на юге 20-25 градусов мороза,- сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 23-28 градусов мороза, на севере и востоке -31 °С, на юге -13...-18 °С. В ночь на воскресенье термометры покажут -28...-33 °С, на юге -18...-23 °С. Днём будет 25-30, на юге 15-20 градусов ниже нуля. В понедельник температура будет одинаковой ночью и днём: -32...-37 °С, на юге -27 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -31...-33 °С, днём -23...-25 °С. В воскресенье: ночью -30...-32 °С, днём -25...-27 °С. В понедельник: ночью -32...-34 °С, днём -32...-34 °С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на западный, скоростью 7-12 м/с. В воскресенье и понедельник ожидается переменчивый ветер северо-западного и юго-восточного направлений, 9-14 м/с, с усилениями на большей части территории области до 15-20 м/с. На юге области отдельные порывы могут достигать 23 м/с.