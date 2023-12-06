По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 декабря, на юге и востоке области ожидаются небольшой снег, низовая метель на севере - туман. В пятницу и субботу, 8-9 декабря, ночью на севере и западе будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг будет переменная облачность, без осадков, в пятницу-субботу малооблачно, осадки не прогнозируются.

- В четверг ночью и днём ожидаем одинаковые показания термометров, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Будет 22-27 градусов мороза, на севере и востоке мороз достигнет 32 градусов, на юге 12-17 градусов. На пятницу и субботу прогноз одинаковый: по ночам -32...-38°С, на юге -23...-28°С, в дневное время -28...-33°С, на юге -18...-23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -25...-27°С, днём -22...-24°С. В пятницу и субботу: по ночам -33...-35°С, в дневное время -28...-30°С.

По сообщению синоптиков, сильные морозы продержатся не менее недели.

В четверг ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с, в пятницу и субботу переменный северный-северо-западный 3-8 м/с.