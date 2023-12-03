История нашей очередной участницы, у которой еще нет клички, почти детективная. Возле частного дома пенсионерки в Костанае жили 4 собаки. Она хотела пристроить их в хорошие руки и говорила об этом соседям. Однажды постучали незнакомые мужчина и женщина, сказали, что хотят забрать собак в приют в с. Боровское. Пенсионерка поверила. Троих собак они забрали, а четвертая спряталась. Дочь пенсионерки заподозрила что-то неладное и обратилась в полицию.

Эта обитательница приюта ждет человека, который станет ей другом и даст имя

- Местные волонтеры начали поиски собак и неизвестных людей, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - В итоге одну собаку нашли мертвой, тело было искорежено. Другую живой - в аэропорту Костаная, после чего ее приютила неравнодушная женщина. А третью так и не нашли. Как и людей, забравших их. Собаку, которая смогла спрятаться, стерилизовали, вакцинировали. Она находится в нашем реабилитационном центре. Так как у нее сейчас есть куратор, который помогает кормом, то ради безопасности животного не стали выпускать в естественную среду обитания.

Собака была пугливой, боялась людей, но сейчас она очень контактная.

- Думаю, что эта собака смогла спастись, потому что была шугливая, - пояснила Соловьёва. - Сейчас это отличный «звоночек» небольшого размера. Ей можно жить как в вольере и на цепи, так и свободно бегать по территории.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ