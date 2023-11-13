Молодые люди из соседнего региона осуществляли преступный промысел в течение двух недель, считают следователи, передает Informburo.kz.

Двух жителей села Акколь Акмолинской области задержали в Костанае по подозрению в краже оборудования с трансформаторных подстанций более чем на 100 млн тенге. Их препроводили в изолятор ещё 3 ноября, но в МВД сообщили об этом только сейчас.

"Подозреваемых задержали с поличным во время очередной кражи, которая была бы для них уже шестой. Две недели "гастролёры" совершали аналогичные преступления по всему Костанаю. В последний раз они пытались похитить четыре блочно-модульные релейные защиты по 2,5 млн тенге каждая", – рассказали в ведомстве.

По пяти эпизодам следствие возбудило уголовные дела о краже в особо крупном размере, по одному – о краже с проникновением в помещение, хранилище или транспортное средство. Отмечается, что подозреваемые ровесники, обоим по 20 лет.