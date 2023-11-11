Очередная участница нашего проекта пострадала во время пожара на ул. Набережной в Костанае 9 мая 2022 года.

Мамка отлично подойдет для пенсионеров, лучше держать ее в вольере

- Она жила там в частном доме, но, когда у людей случилось горе, про животное забыли, оставив дома, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Компенсацию от государства получили, а собака продолжила жить все там же. Мы назвали ее Мамка-пожар. У собаки был ожог таза со стороны бедер. К тому же она была беременная. Родила, но из-за стресса и отсутствия молока, к сожалению, выжили не все щенки. К тому же из-за заражения могла бы умереть и сама Мамка, но ее спасла волонтер Оксана Альбертовна. Кормила ее и сообщила нам, что собака находится на пепелище.

Волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» забрали Мамку и ее щенят в свой реабилитационный центр для собак. Сейчас щенята уже обрели свои семьи. Мамка выздоровела, прошла стерилизацию, вакцинацию и чипирование.

- Она - отличный звоночек. Лучше не держать ее на цепи, она любит свободу. Можно содержать в вольере или чтобы бегала по двору, - пояснила Соловьёва. - Мамка отлично подойдет для пенсионеров, потому что собака уже в возрасте и домашняя. На улице она не выживет.

Чтобы забрать Мамку-пожар или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЕВОЙ

