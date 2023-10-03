Осеннюю посадку нужно завершить до 20 октября этого года, на эти цели городской бюджет уже выделил 131,9 млн тенге. Вопросы о том, сколько деревьев, каких пород и где будут высажены, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обсудил с членами "зеленой комиссии" 2 октября.

Сначала сообщили о потерях весенних посадок, на которые бюджет выделил 595,2 млн тенге. «НГ» тогда уточняла, что деревья сажают в рамках осеннего форума приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

- На эти деньги высадили 1741 сосну обыкновенную, 255 пирамидальных тополей, 70 722 штуки кизильника в качестве живой изгороди и 20 200 кв.м. зеленого газона, - доложил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО. - Посадки прошли вдоль улиц Тауелзисдик, Бородина, Доненбаевой, Уральской, Л. Беды, Дощанова, Алтынсарина, пр. Назарбаева. По всем этим высадкам уже произведен зачет выпада зеленых насаждений и согласована посадка согласно гарантийным обязательствам. Ее произведут до 10 октября 2023 года.

По данным Марата Жундубаева, больше всего пострадал кизильник, но потери все равно укладываются в норму.

- Сосна обыкновенная - выпад составил 4,5%, 79 штук, тополь пирамидальный - 1,57%, 4 штуки, кизильник - 6,55%, 4 600 кустарников, - озвучил количество погибших после весенней посадки деревьев аким города. - Все это допустимые потери. Все это восстановят.

Тендер на осеннюю посадку, на котором разыграли 131,9 млн тенге, выиграло ТОО "Жана Омир". Оно должно высадить 5528 саженцев. Подрядчиком по высадке выступает ТОО "ЛандшафтСтрой".

Марат Жундубаев, Денис Петрухно и Станислав Желтов

- Высаживать будут в логу Абильсай - 1365 штук (сосна, тополь, клен канадский, вяз, можжевельник, боярышник, спирея), - продолжил Петрухно. - В жилом массиве Кунай - более 1 500 - это клен канадский, береза обыкновенная, сосна обыкновенная, вяз, а также есть предложение посадить вдоль подъездных путей к массиву тополь пирамидальный в количестве 750 штук. В парке по ул. Гашека - 945 штук (вяз, липа, сосна и клен канадский). В триатлон-парке - 1118 штук (тополь пирамидальный, вяз, липа, ива плакучая, сосна, клен). В рамках реконструкции триатлон парка запланирована высадка еще 307 саженцев сосны, 343 берез и 1450 штук желтой акации в виде живой изгороди. Кроме того, поступили заявки от ПКСК, ОСИ, КСП о высадке 250 саженцев, они готовы взять на себя обязательства по уходу.

- По ПКСК и ОСИ такое ощущение, как будто мы их заставляем! Кто хочет, тому отдавайте под гарантийные обязательства, - высказался Марат Жундубаев. И продолжил: - По Абильсаю уже лунки есть под 1465 деревьев, они по проекту были. Посадку в Кунае долго обсуждали, не просто иди - посади, лунки нужно до 2-х метров расширить, полив обеспечить, нужно найти обслуживающую организацию, чтобы был один подрядчик, а не менялся каждый год. Этот подрядчик должен возиться с саженцами, как с ребенком, болеет - сразу удобрять... Схема посадки сейчас на утверждении. Земля в Кунае очень хорошая, если частную застройку не портить. Это очень красивый район, там будет все расти.

Денис Петрухно и Станислав Желтов

- В Кунае еще планируем создать аллею по периметру, район новый, деревьев там практически не, нужно там создать оазис, - согласился директор ТОО "ЛандшафтСтрой" Станислав ЖЕЛТОВ.

Аким Костаная сообщил, что побывал и в парке по ул. Гашека, у которого "появился другой облик". Подрядчик пояснил: посадка деревьев в этом парке спланирована пока только там, где есть автоматический полив.

- Газоны на Гашека посадили, стало чисто, опрятно. На следующий год постараемся везде, где можно, высаживать зеленые газоны. Они красоту создают, - сказал Жундубаев. - По посадке мы руководствовались тем, что нам говорили специалисты из Ботанического сада Алматы. Подрядчик у нас с 20-летним опытом. Будем на вас опираться, как на специалистов. Для каждого дерева посмотрите грунты, организуйте высадку деревьев. Каждое дерево должно прижиться и быть живым.

Корреспондент "НГ" поинтересовалась, будут ли покупать саженцы у казахстанских поставщиков или снова завозить? И, если они будут привозные, не удорожит ли это высадку и не ухудшит качество саженцев?

- У нас 6 смешанных поставщиков, среди которых есть казахстанские и российские, - ответил Станислав Желтов. - Сосна снова будет из Башкирии, из того питомника, что уже завозили, она хорошо себя зарекомендовала. Цены не выше тех, которые заложены на уровне республики. По некоторым привезенным саженцам, конечно, почти нет прибыли для нас, но мы опирались на качество.

Особое внимание на заседании "зеленой комиссии" Марат Жундубаев уделил триатлон-парку, он назвал эту локацию "особым парком", который нужно заново обновить и посадить, как минимум, 60 000-70 000 деревьев.

Напомним, в 2021 году прокуратура выявила серьезные нарушения по незаконной вырубке 14 579 дерева в триатлон-парке. Их вырубило подорядное ТОО «Таза жол АТ», которое не признало свою вину в суде, сообщив, что действовало по указанию отдела ЖКХ. Тем не менее, суд обязал подрядчика взамен каждого вырубленного дерева в радиусе километра от него высадить 20 новых. ТОО «Таза жол АТ» только в Притобольском парке (и рядом с ним) должно было высадить 291 850 деревьев. Однако в 2023 году Марат Жундубаев заявил, что «деревьев там точно не будет», потому что нет системы полива.

- В связи с этим ТОО "Таза жол АТ" планировало на ту же сумму - 24 млн тенге - вместо деревьев высадить многолетний рокарий на развязке улиц Абая - Баймагамбетова - Воинов-Интернационалистов, - добавлял в мае этого года тогдашний руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Но в течение двух лет там будет ремонт, поэтому думаем, какими видами работ заменить. Что-то подрядчик обязательно сделает и именно за свой счет: 24 млн тенге - это деньги ТОО «Таза жол АТ», потому что решение суда надо исполнять.

Пока решение суда не исполнено, так что 24 млн тенге ТОО «Таза жол АТ» остается должно горожанам.

Триатлон-парк начали реконструировать в этом году в рамках подготовки к форуму, но гости этого мероприятия его посещать не планируют, как уточнял «НГ» Марат Жундубаев.

- Мы его на следующий год будем завершать, в этом году начали реконструкцию, 1,5 млрд тенге выделили, - рассказал 2 октября аким областного центра. - Сейчас там делаем пирс, 560 метров будет просто пирс с фонарями, красота! Это будет отлично для спортсменов! Этот пирс будем соединять с Шагалой (набережная в районе Большого моста - «НГ») на следующий год. В триатлон-парке будут 16 площадок, детские, спортивные, все зоны охватим. Я предлагаю, чтобы хорошая картинка была сверху, чтобы, когда стоишь на ул. Фролова, с высоты красиво смотрелось. И когда дрон поднимешь, было видно, что деревья не хаотично растут, а "картинкой", чтобы какой-то рисунок складывался. С Фролова - там прямо как на ладони все видно будет... И газоны обязательно! Сделайте две большие поляны такие, чтобы, знаете, прямо как Елисейские поля! Прямо газоны засейте, чтобы людям разрешать потом на них семьями отдыхать, сидеть на них. Там мангальная зона есть, которая в СМИ сейчас много негатива вызывает - мол, мангальная зона, шашлыки жарят. Наоборот, это такая зона будет возле воды, она охраняемая, там люди смогут прийти, детям что-то подогреть, никто там от дыма задыхаться не будет. Плюс там еще пара проектов разрабатывается. Когда их согласуют, я озвучу, что там еще будет.

По словам Станислава Желтова, в триатлон-парке планируют высадить 1118 деревьев - в тех местах, где есть автоматический полив. Запланирована высадка кустарников. Аким Костаная добавил, что "уже дал задание отделу ЖКХ, сделать цифровизацию этого парка, посчитать каждое дерево, сделать подеревную съемку - есть такая услуга".

- Только нужно две недели на оцифровку каждого дерева - потерпим, зато каждое дерево будем видеть, - аргументировал Жундубаев. - Этой осенью запланировано 1118 деревьев, но этого мало. Надо было высадить где-то 60 000-70 000 деревьев, только сажайте сразу 3-метровые деревья, мы должны его полностью обновить, тогда будет парк, будет эффект. Мне кажется, больные деревья не надо жалеть, нужно их выкорчевывать, они пожароопасные, больное дерево может передавать болезни другим. Давайте комиссионно посмотрим и решим.

Аким Костаная предложил высаживать в триатлон-праке даже 5-метровые деревья, но подрядчики и биологи не согласились, пояснив, что такие долго болеют и хуже приживаются.

Марат Жундубаев также пояснил, что на проезжей части, по его мнению, деревья пока не стоит высаживать, лучше заняться парками, потому что "у нас парки больные".

Всю осеннюю посадку планируют завершить до 20 октября, а компенсирующую взамен умерших башкирских сосен, тополей и кизильника - до 10 октября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ и из Instagram Марата ЖУНДУБАЕВА

