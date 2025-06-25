После эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем десятки казахстанцев оказались заблокированы в транзитной зоне международного аэропорта Хамад в Дохе (Катар). Люди не могут вылететь уже несколько суток. Среди застрявших — семьи с детьми, младенцами, юные спортсмены, передает Tengri Travel.

Что рассказали казахстанцы

По словам пассажиров, они не получили ни альтернативных вариантов вылета, ни полноценной помощи от авиакомпаний или властей.

Фото Tengrinews

Среди пассажиров, застрявших в Дохе, житель Усть-Каменогорска Роман Честных. Он поделился, что некоторые из казахстанцев находятся в аэропорту уже несколько суток, но до сих пор никакой конкретной информации о возобновлении рейсов они так и не получили, никому не выделили номера в отеле, более того - не всем даже выдали пледы.

"Мы с семьей возвращаемся из Германии в Казахстан. Случилось так, что как раз в этот момент начались эти военные действия, из-за которых было закрыто воздушное пространство Катара и остальных стран. Это была форс-мажорная ситуация, но получилось так, что мы застряли в аэропорту в то время, когда другие страны своих граждан уже отправляют, а казахстанских граждан нет. Наши дети спали на полу вповалку, пледы были выданы только детям, а в аэропорту очень холодно", - рассказал Роман.

Он утверждает, что главная проблема — отсутствие информации и помощи.

"Мы общаемся с нашим посольством, представители посольства находятся в аэропорту длительное время – большая им благодарность, но по факту мы не видим, чтоб со стороны Казахстана была серьезная поддержка, чтобы были организованы авиарейсы, которые могли вывезти хотя бы семьи с детьми.

У нас здесь есть мамочка с грудным ребенком, которому месяц, страшно смотреть – 17 часов с малышом на руках! Есть дети, которые ехали с соревнования из Южной Америки. Поймите, проблема не в том, что случилась такая ситуация, проблема в том, что нет реагирования, нет управления ситуацией. Мы в полном неведении", - отметил он.

Пассажиры утверждают, что на месте к ним подходили представители консульства, однако вместо предложений помощи призывали "не распространять информацию в соцсетях". Своей историей поделилась и Асель Омарова, которая отметила, что в аэропорту она находится вторые сутки.

"Мы обратились к сотрудникам консульства. Они призывали нас не распространять информацию о происходящем в социальных сетях, чтобы избежать наплыва звонков из Казахстана, которые видите ли мешают работе. Кстати, сотрудники аэропорта, требовали от пассажиров удалить с телефонов фото- и видеоматериалы, но люди просто доведены до предела, они просят организовать спецрейс при участии правительства для эвакуации.

Это уже не просто вопрос к Qatar Airways, которые должны были предоставить нам альтернативные билеты. В данном случае речь идет о гражданах Казахстана, оказавшихся в чужой стране, где небезопасно", - рассказала она.

По словам Асель, людей никто не предупредил о рисках. Рейсы в Катар на момент вылета не были официально ограничены, поэтому пассажиры оказались в ситуации, к которой не были готовы.

"Пока мы вообще не понимаем, как будем выбираться. Но в это же время мы видим в новостях материалы, что МИД "держит все на контроле, что наши граждане начинают потихоньку вылетать". Это неправда. Наши граждане не начинают вылетать. Наши люди спят в аэропорту на полу, мерзнут и не получают никакой реакции", - добавил Роман Честных.

Что с рейсами

Согласно информации Министерства транспорта Казахстана, на 24 июня 2025 года временно приостановлены рейсы казахстанских авиакомпаний в ряд городов Персидского залива. Причина - закрытие или частичная блокировка воздушного пространства ряда стран в связи с риском ракетных и дроновых атак, сбоев навигационных систем и активностью ПВО.

Отмечается, что общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человека - на вылет. Всего пострадало 1734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.

Также стало известно, что авиакомпания Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня при условии официального объявления о прекращении огня.

"В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены. Вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Просим пассажиров следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Что рассказали в МИД

Министерство иностранных дел Казахстана порекомендовало отказаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации ситуации.

"В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами", - говорится в обращении ведомства.

В числе рекомендаций для граждан Казахстана, находящихся на территории стран региона, в особенности в Катаре и ОАЭ:

сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;

избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;

внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;

регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;

поддерживать прямую связь с посольствами Казахстана по каналам экстренной связи.

Отмечается, что горячие линии МИД в Катаре работают круглосуточно.

Посольство Казахстана в Катаре:

+97450649955, +97470910579;

kazconsul.doha@gmail.com, doha@mfa.kz.

Что делать пассажирам

Проверяйте статус рейсов на сайте вашей авиакомпании;

Оставайтесь на связи с консульством Казахстана в Катаре;

Фиксируйте происходящее, если потребуется подать жалобу или запрос компенсации;

При ухудшении ситуации обращайтесь к компетентные органы.