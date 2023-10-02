Инцидент произошел 1 октября возле одного из ресторанов областного центра. Очевидцы вызвали на место конфликта полицию, которые доставили участников потасовки в Северный отдел, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время разбирательств, выяснилось, что после свадебного торжества между несколькими мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Во время потасовки один из мужчин нанес ножевое ранение своему оппоненту.

- Допрошенный 56-летний мужчина не отрицает факт умышленного удара ножом. В результате происшествия 27-летний пострадавший с колото-резаным ранением был госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба департамента полиции. - Начато сразу два досудебных расследования по ч. 1 ст. 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью” и по ч. 3 ст. 293 УК РК “Хулиганство”.