Жительница с. Нагорное (район им. Беимбета Майлина) Резеда САГИТОВА стала очевидицей ДТП в этом селе. По ее словам, в ночь с 23 на 24 сентября этого года водитель сбил двух человек и скрылся с места преступления. Она считает, что версия полицейских об аварии не соответствует действительности. Как обстояло дело по мнению женщины и что об этом думают в полиции - в материале «НГ».

По словам Резеды, водитель был пьяным, ранее был лишен прав на 7 лет и стоит на учете в службе пробации. Она считает, что сейчас мужчина пытается уйти от ответственности и находится у себя дома. Женщина говорит, что местные правоохранительные органы бездействуют и она боится за свою жизнь и жизни своих детей.

В пресс-службе Департамента полиции подтвердили, что 24 сентября, около двух часов ночи в с. Нагорное по ул. Рабочая 28-летний водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21213», совершил наезд на 33-летнюю женщину. При этом оставил место происшествия.

- В ходе проведения полицейскими оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан по месту его проживания. Пострадавшая в результате ДТП госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы Рудного, - пояснили в ведомстве. - По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 346 УК РК «Управление ТС лишенным права управления в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вред здоровью человека».

Резеда не согласна с тем, что у ее сестры повреждения средней степени тяжести, ведь у нее сотрясение мозга

Как пояснили в полиции, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет, с пожизненным лишением права управлять транспортным средством.

В ведомстве также сообщили, что водитель и пострадавшая состоят в родственных отношениях, женщина замужем за братом водителя. Тем не менее, уголовные дела по таким преступлениям не подлежат прекращению за примирением сторон.

- Судебно-медицинская экспертиза будет назначена по излечению пострадавшей, - отметили в ДП Костанайской области. - Машина водворена на специализированную стоянку, водитель находится под подпиской о невыезде.

Резеда не согласна с полицией и считает, что все было немного по-другому.

Сагитова пояснила «НГ», что она, ее сестра Светлана и брат Линар в 1:30 24 сентября пошли в магазин жены виновника ДТП за разливным пивом.

- Его жена - Сауле, нам рассказала, что той ночью они с мужем поругались еще днем, а он весь день выпивал. Мы с моими братом и сестрой пошли домой и увидели, как по соседней улице на всей скорости «летела» машина, потом водитель, видимо, увидел нас и поехал уже на нас, также на высокой скорости, - рассказала Резеда. - Посередине шел мой брат, а мы с сестрой по бокам. Увидев машину, которая на нас неслась, я успела отпрыгнуть, а они нет... Он их сбил и «пролетел» дальше, развернулся и подъехал к нам. В это время у моей сестры изо рта шла кровь, брат смог встать и побежать за машиной, но водитель уехал. Я вызвала скорую и полицию. Мы поняли, что водитель машины - это наш родственник, Даурен, и муж Сауле, которая нам продала пиво.

Приехала скорая и полиция, Светлану увезли в больницу, а Резеда поехала с полицией искать виновника ДТП. Дома его не было.

- У этого Даурена за плечами не первое, и не второе уголовное дело, которое закрывают и не доводят до конца! - возмущается женщина. - Я считаю, что ему содействуют в этом его родственники, работающие в органах!

25 сентября Резеда обратилась в Костанайскую областную прокуратуру и попросила, чтобы это дело взяли на контроль. Она отметила, что Светлану, которая лежала в больнице, но была в состоянии разговаривать, участковый и следователь сразу не опросили. Поговорили с ней только вечером 26 сентября.

Сагитова возмущается также, что несмотря на травмы у ее брата, полиция признала, что в ДТП пострадала только ее сестра. По ее словам, у Линара был ушиб руки и ноги, болел бок.

- Пострадавших было двое! Я также не согласна с тем, что у Светы средняя степень тяжести, как говорят в ДП. Я считаю, что это тяжелая степень - у нее было сотрясение мозга, сколько дней прошло, а у нее до сих пор болит голова, в глазах двоится. У нее в трех местах сломана нога. На второй ноге два шва, у нее болит копчик и грудь, - возмущается женщина. - А еще мы боимся, что ему вновь дадут условный срок и он опять будет на свободе.

У пострадавшей в трех местах сломана ног

Мы попросили пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать те моменты, в которых Резеда Сагитова не согласна с полицией.

- Это официальный комментарий по этому ДТП, согласованный с областной прокуратурой. Иную информацию в рамках следствия предоставить не можем, - пояснили в ведомстве. - Женщине все эти пункты объяснили в отделе полиции. Сегодня, 29 сентября, ее снова вызовут на прием к заместителю начальника по следствию отдела полиции Б. Майлина, где она может задать свои вопросы.

Фото предоставлено Резедой САГИТОВОЙ