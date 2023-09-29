Итоги конкурса на лучшую фотографию «В гостях у белочек» провели в лесопарке недалеко от Костаная. В нем приняли участие 15 человек.

Осенью прошлого года лесопарк совместно с Костанайской городской школой детского творчества провел конкурс «Хостел для белок». 44 участника из 13 школ города принесли в ШДТ домики-кормушки, после чего поделки развесили и поставили в лесопарковой зоне рядом с гостиным двором "Золотой фазан".

- Все сюда приходят покормить белочек, пообщаться с природой - это умиляет естественно, - рассказывает директор "Золотого фазана", президент ОО «Ожерелье зеленых практик» Галина ШНАЙДЕР. - В прошлом году конкурс дал свои плоды. его цель - создать воспитательный процесс и выстраивать коммуникацию между животным миром и людьми. Слеза пробивалась, когда видели взаимодействие родителей с детьми. Помню, один мальчик сказал: "Теперь, папа, будем каждое утро перед школой сюда заезжать, смотреть и кормить белочек".

Весь год костанайцы навещали своих питомцев в лесу, приносили угощение, делали фотографии подопечных.

- Если раньше мы замечали 6-7 белочек, то сейчас 15-17 - и это только те, кого мы отличаем, - подводит итоги Галина Борисовна. - Надеемся, что популяция белок будет увеличиваться.

Оксана БУХМИЛЛЕР и ее дочь Милана, которая учится в 3-м классе, заняли в фотоконкурсе 2-е место.

- В социальной сети Инстаграм мы увидели, что будет конкурс, и решили отправить свою фотографию. - поделилась с "НГ" Оксана. - Мы подумали, что это будет интересно, так как наша семья любит фотографировать и гулять по лесу.

Участники фотоконкурса - дети и их родители - а также гости лесопарка участвовали в развлекательной программе. Получили не только призы от спонсоров, но и приятные эмоции.

В день подведения итогов конкурса в лесопарк приехали сотрудники Региональной палаты предпринимателей, решив по особому отметить 10-летний юбилей этой организации. Около 30 человек приняли участие в уборке леса.

- У нас прошла экологическая акция совместно со сотрудниками Палаты предпринимателей Атырауской, Карагандинской, Акмолинской областей, которые прибыли в наш регион для обмена опытом, - сообщил заместитель директора РПП Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ. - Сейчас во всем мире уделяется очень большое внимание экологическим проектам. И в том числе идет речь о раздельным сборе мусора и утилизации. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! Прививать и воспитывать надо с детского сада - в этом и есть главное призвание родителей.

Автор - студентка 3 курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова