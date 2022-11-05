1 ноября школа детского творчества подвела итоги конкурса с забавным названием «Хостел для белок». 44 участника из 13 школ города принесли в ШДТ домики-кормушки, а 3 ноября их развесили и поставили в лесопарковой зоне.

Инициативу в организации конкурса проявил туристический отдел школы детского творчества. Участвовать предложили ученикам 1-4 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Возраст выбрали самый податливый для основ экологического воспитания, пояснили в ШДТ. Понятно, что младшие школьники сами домики не сделают, значит, к процессу примкнут папы, дедушки, старшие братья. А где такая работа, там и разговоры по теме - о природе, о том, как она уязвима сегодня, чем можно помочь зверюшкам.

Галина Шнайдер с призерами конкурса

- Я когда приехала на награждение, поразилась - в зале человек двести. Как говорится, стар и млад. Дети, родители, педагоги. Волнуются, переживают, такая атмосфера замечательная. Домики получились - какие там хостелы для белок, это же целые коттеджи, - рассказывала президент общественного объединения «Ожерелье зеленых практик» Галина ШНАЙДЕР. - А на одном даже адрес указан был - Лесная, 10. Да за один адрес можно премию давать.

Арон Штейнбах (справа) со своей кормушкой

Кстати, домик-кормушка Арона Штейнбаха и получил гран-при конкурса. Красивая работа, да и полочка кормушки удобная.

Жюри, в которое, кроме Галины Шнайдер, вошли координатор проектов ОО «Надежда-плюс_kst» Татьяна Зиатдинова и руководитель общественного фонда «Экологический клуб Neco» Наурызбек Бирмагамбетов, призеров выбрало целых 20. Из уважения к труду детей и их родителей назовем всех:

- 7 первых мест: Занозина Евангелина, Ким Элеонора и Евангелина, Медяник Надежда, Махрова Варвара, Байсақалов Амир, Мендыбаев Биали, Мендыбаева Бисана;

- 6 вторых мест: Рудчик Ярослав, Рудчик Виктория, Курганбаев Таир, Кинжебаев Назар, Томрачева Ксения, Ложкина Виктория;

- 6 третьих мест: Медведок Елизавета, Токтаулов Акыл, Журавлева Кира, Лазаренку София, Магадеева Томирис, Досмухамбетова Айсара.

На церемонию награждения прибыли все участники. И школа детского творчества всех их пригласила на новогодний мюзикл-2023 «Красавица и Чудовище». Призерам же достались еще сертификаты, поощрения от спонсоров.

В конкурсе приняли участие 44 участника

3 ноября домики-кормушки для белок перевезли в лесопарковую зону неподалеку от гостиного двора «Золотой фазан». Одни разместили на деревьях, другие на подставках.

- Не у всех ребят были возможности приехать, но те, кто приехал с родителями, были активны, еще помогали педагоги ШДТ, наши сотрудники, ребята из клуба Neco, - говорит Галина Шнайдер. - За работой обсуждали, чем можно белок угощать, а что им противопоказано - сухарики с приправами, орешки подсоленные. В общем темы придерживались. Домиков для белок, конечно, сейчас много. Но мы рассуждаем так - что белкам не понадобится, то птицам будет нужно. Не пропадет труд конкурсантов.

В свою очередь школа детского творчества «выражает огромную благодарность учащимся, педагогам и родителям за неравнодушное отношение и замечательные домики».