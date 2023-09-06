Уголовное дело в отношении 39-летнего Каната ИЛЬЯСОВА рассмотрели в СМУС Костанайской области. Он обвинялся в том, что в марте этого года перевозил крупную партию наркотиков марихуаны и гашиша.

Канат Ильясов полностью признал вину и просил не разлучать его с семьей

- Наркотики закупил в Чу в особо крупном размере, - зачитала 31 августа обвинительное заключение прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - Наркотики перевозил на своем автомобиле Ауди-100, которую задержали на 128-м км трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган. В ходе обыска в левом кармане подсудимого полицейские нашли 0,39 г гашиша для личного употребления. А потом на полу машины нашли рюкзак, где лежали 49 пакетов, в которых лежало 2 956 г гашиша и 2194 г марихуаны, что является особо крупным размером.

Гособвинитель просила приговорить подсудимого к 10 годам лишения свободы

Согласно обвинительному заключению, подсудимый хотел обменять свою Ауди-100 на приобретенные наркотики. После того, как отвезет их домой, должен был отогнать пустую машину в Чу. Но план не удался.

Канат Ильясов полностью признал вину. Он сообщил, что со школы курит марихуану, поэтому решил приобрести ее и гашиш для личного употребления.

- Денег у меня не было, поэтому я предложил обменять машину на наркотики, - пояснил подсудимый. - Машина стоила около 600 000 тенге, покупал я ее за 350 000 тенге, это было выгодно для меня.

Государственный обвинитель Мариям Сулейменова заметила - согласно материалам дела, подсудимый ранее продавал наркотики.

- Да, немного торговал, потому что у меня была просрочка по кредиту, - пояснил он. - Взял кредит 1 млн тенге, сложно было рассчитываться. Анашу и «план» употреблял сам.

То, что подсудимый курил наркотические вещества, подтвердила и его жена Татьяна Алексеенко, которую суд допросил в качестве свидетеля.

Прения прошли 4 сентября. До этого суд допросил секретного свидетеля с правом на защиту, показания которого заслушали без участия СМИ. Гособвинитель заявила, что вина подсудимого полностью доказана.

- Он сам признался, что перевозил гашиш и марихуану весом около 5 кг, что считается особо крупным размером, - сказала она. - Наркотики хотел обменять на свою же машину Ауди-100, в которой их сначала перевозил и его с ними задержали полицейские. У него также обнаружили 49 шприцов и пакеты, наркотики он планировал продавать. Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Подсудимый Канат Ильясов в прениях расплакался.

- Я полностью осознал свою вину, прошу не назначать мне принудительное лечение от наркозависимости, потому что я сам больше никогда не прикоснусь к наркотикам, - сказал он. - И прошу не разлучать меня с семьей.

У подсудимого двое маленьких детей, ранее он не был судим.

В последнем слове Ильясов просил не наказывать его строго, еще раз сказал, что полностью осознал свою вину.

- Мой подзащитный полностью признал вину, что должно послужить смягчающим обстоятельством, - сказал в прениях адвокат Максим ГАГАРИН.- Марихуана и гашиш не являются настолько сильными наркотики, как, к примеру, синтетические и другие тяжелые наркотики, которые наносят гораздо больший вред. Считаю, что Ильясову нужно назначить наказание ниже низшего предела.

Судья посчитал, что достаточно низшего предела, и назначит подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Судья назначил низший предел наказания согласно санкции уголовной статьи

- Вина подсудимого полностью доказана его признательными показаниями и добытыми доказательствами, - сказал во время оглашения приговора 5 сентября судья Кушербай АКШАЛОВ. - Смягчающими обстоятельствам суд признал то, что подсудимый ранее не был судим и наличие у него малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установил.

Судья сообщил, что назначил наказание без конфискации имущества. Однако автомобиль Ауди-100, принадлежащий Ильясову, на котором он перевозил наркотики и который сейчас находится на штрафстоянке, признан орудием преступления, поэтому его конфискуют в доход государства. И пояснил: назначил подсудимому низший предел, хотя статья, по которой он обвинялся, предполагает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ