Незаконную деятельность организации в сфере игорного бизнеса пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.

Для работы игорный дом использовал съемные сауны, где в отдельном помещении была организована азартная игра в карты.





- Для этого использовались фишки, карты, игральные кости, сотовые телефоны. Деятельность этой организации была тщательно законспирирована, - пояснил начальник управления Серик БАЙГОНОВ. - В ходе проведения специальной операции задержано 9 человек, изъяты вещественные доказательства.





Полиция начала досудебное расследование по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества. Проводятся необходимые следственные действия.