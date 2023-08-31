Об этом сегодня, 31 августа, сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА. Речь о школе № 122. О ней "НГ" писала несколько недель назад, когда на ремонт в школе жаловались родители учеников.

Фото из архива "НГ"

- На проведение текущего ремонта, это замена окон, входной группы и системы отопления, было выделено 18,5 млн тенге, - рассказала Сюндикова. - Большая часть работ была выполнена. Но так как подрядчик был признан недобросовестным поставщиком услуг, проведены повторные госзакупки на замену радиаторных батарей. Конкурс состоялся, определен новый подрядчик. Сейчас мы заключаем договор. Работы по замене батарей будут проведены во внеурочное время до начала отопительного сезона. Таким образом дети продолжат обучение в здании школы.

Отвечая на вопросы, Сюндикова уточнила, что отопительный сезон обычно начинается с 15 октября. К этому сроку и будут стремиться смонтировать новую систему отопления.

Фото РСК

- У нас есть чуть больше месяца, чтобы завершить работы до начала отопительного сезона - в договоре эти сроки будут указаны, - добавила спикер. - Единственный момент - мы говорим, что замена системы отопления не должны стать препятствием для обучения. Менять батареи будут постепенно, веерно. Кроме того, подготовительные работы будут проводиться во внеурочное время, а сами батареи будут монтировать либо вечером, либо в выходные дни. Сейчас работают над планом: будут менять поэтажно или по отдельным кабинетам... Но детей мы переводить не будем. Сроки и планы обговорим с подрядчиком. Надеемся, что все пройдет по плану.

По словам Сюндиковой, в связи со сменой подрядчика сумма финансирования не корректировалась.

Школу № 122 также ждет капитальный ремонт, проект которого в процессе разработки.