11 августа возле здания СШ №122 по адресу ул. Белинского, 5 в районе Костанай-2 собрались 8 родителей учеников. Они недовольны тем, что текущий ремонт, который руководство школы и городской отдел образования обещали провести до начала августа, не доделали до конца. Что именно вызывает опасения родителей, разбирался корреспондент «НГ».

Родители школьников беспокоятся, что отопление к началу отопительного сезона сделать не успеют

- Самая большая проблема сейчас, что так и не был проведен ремонт отопительной системы! В школе до сих пор нет отопления! - рассказала мама ученика 3 класса Надежда МОРЕЦ. - Школа готова к приему учеников с 1 сентября, но не готова к зиме!

Она напомнила, что в нашей области очень нестабильный климат и зима может настигнуть нас в самый неподходящий момент, так, например, морозы в Костанае часто начинаются уже в октябре. Так что времени у руководства школы и отдела образования действительно мало.

В рамках текущего ремонта в школе: заменили входную группу...

Как пояснила «НГ» в тот же день директор СШ №122 Маржан АЙМАГАНБЕТОВА, текущий ремонт был проведен, как и обещали, в мае-июне этого года подрядчиком из Караганды. Из городского бюджета на эти работы выделили 18,5 млн тенге (изначально, в феврале, было предусмотрено 18 млн тг - «НГ»): 10 млн - на замену окон, внутренней отделки, дверей, проведение инженерных коммуникаций и 8,5 млн тенге на полную замену системы отопления.

Окна в художественных кабинетах труда для мальчиков заменили на пластиковые

То же - и в кабинетах для девочек

Директор показала журналисту и родителям, что в частности была заменена входная группа - старые советские деревянные двери заменили на новые. Заменили также окна на окна в кабинетах труда у мальчиков и девочек. Здесь зимой было прохладно - из окон дуло и были проблемы с батареями.

- В мае были дожди и у нас протекала крыша, поэтому в июне полностью поменяли мягкую кровлю. В коридоре было прохладно - двери не закрывались нормально, сейчас мы поставили новые, закупили тепловые завесы, их установим позже, когда начнется отопительный сезон, - пояснила «НГ» Маржан Аймаганбетова. - По отоплению - на 4 млн 700 тыс. тг конкурс выиграл поставщик из Карагандинской области - ИП Кумискалиева, один раз они появились и теперь вообще не выходят на связь!

Она добавила, что сейчас школа судится с подрядчиком и хочет признать его недобросовестным участником госзакупок. 18 августа будет оглашено решение суда. До конца августа школа проведет новый тендер. Планируется, что работы новый подрядчик будет проводить уже в октябре до начала отопительного сезона.

Директор школы также пояснила, что отдел образования выделил 20 млн 624 тыс. тенге на разработку ПСД и 15 августа будет определен победитель – подрядчик, который разработает проект для будущего капитального ремонта.

Напомним, в феврале этого года родители писали коллективное письмо на имя акима Костанайской области Кумара Аксакалова, где сообщали о том, что их школе уже 58 лет, а в ней до сих пор ни разу не проводили капитальный ремонт.

10 февраля они встретились в школе с корреспондентом «НГ», директором школы и представителем отдела образования. Родители показали, что в школе нет отопления - трубы лопнули от сильных морозов в декабре 2022 года, стены и пол продуваются из-за трещин, а окна в школе старые - деревянные и заклеены полиэтиленом.

16 февраля родители учеников школы рассказали о своей проблеме на единовременном приеме граждан в здании Jastar Saraiy акиму области. Вопрос Аксакалов рассмотрел и поручил своему заместителю и руководителю управления образования Костанайской области Айман Ибраевой взять эту проблему на контроль.

Фото Андрея СКИБЫ