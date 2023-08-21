Несчастный случай предотвратили в ночь с 18 на 19 августа. Сотрудник управления специализированной службы Рудного Малик Молдашов заступил на очередное дежурство и около 21:30 увидел по камере видеонаблюдения, что со стороны поселка Сергеевка вышла девушка и направилась в сторону моста.

Пост охраны находился на выходе из поселка. Так как у девушки была неустойчивая походка и она плакала, полицейский подошел к ней и поинтересовался, не нужна ли ей помощь. Девушка попросила оставить ее в покое и сказала, что все с ней нормально. Но Малик Молдашов решил сопроводить ее.

- Девушка направилась в сторону Рудного, который находится в трех километрах от поселка. Полицейский шел за ней на расстоянии. Когда девушка проходила по мосту Сергеевского водохранилища, который высотой около 10 метров, попыталась встать на перила моста и хотела спрыгнуть, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В это время сержант полиции остановил ее, вызвал коллег полицейских и девушку доставили в управление полиции Рудного.

Уже в управлении девушка рассказала, что у нее личные проблемы, и тогда к работе подключились психологи полиции. В настоящее время девушка пришла в себя.

Это не первый случай, когда кто-то пытается покончить с жизнью на Сергеевском водохранилище. В 2021 году от опрометчивого шага женщину спас также полицейский.