Когда женщина пришла в себя, она поблагодарила своего спасителя. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Инцидент произошел 29 мая, около 21.00, на Сергеевском водохранилище, возле Рудного. Младший сержант полиции Жантас Мутунов в тот вечер был на дежурстве. Во время видеомониторинга территории охраняемого объекта полицейский заметил женщину, шедшую вдоль ограждения моста. Он тут же сообщил об этом своему напарнику, сержанту полиции Руслану Серикбаеву. Руслан отправился вслед за женщиной. Когда он нашел ее, оказалось, что женщина уже забралась на ограждение моста и смотрит вниз.

- Я постарался максимально аккуратно и быстро схватить женщину, увести на безопасное расстояние. У меня это получилось. В слезах она прокричала: "Не заметила, откуда ты взялся?" - вспоминает то дежурство Руслан Серикбаев. Такой случай в его практике произошел впервые.

Мутунов и Серикбаев вызвали участкового. Женщину успокоили, провели беседу и отвезли к сестре. Придя немного в себя, она сказала спасибо своему спасителю. Как оказалось, 49-летняя женщина поссорилась со своим сожителем. И семейные проблемы подтолкнули ее к отчаянному поступку.

В пресс-службе полиции отметили, что высота моста на водохранилище 10 м, глубина водохранилища в этом месте - 2 м.

- Тем не менее, дно залито бетоном, ситуацию осложняет постоянная воронка в воде. В связи с чем шансов на спасение практически не было бы, - заключили в полиции.

Фото и видео предоставленно пресс-службой ДП КО