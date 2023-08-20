20 августа 2023, 14:57

Уважаемое руководство компаний ТТС! Пишу вам от некоторых жителей поселка Владимировка..

Люди попросили через газету узнать: когда автобус возобновит работу четыре раза в день, а не два раза? Сейчас школьная пора, многим нужно ехать с детьми в город, чтобы закупаться к школе. И не все могут к 6.30 утра поднять детей, если школьный базар открывается в 9 утра.Те же маршуты 109 и 117 работают исправно несколько раз в день(по SMS BUS смотрели).

Даже ИП Топоров возобновил работу несколько раз в день свои автобусные рейсы. Но почему-то ваш 118-й маршрут один остался, который работает утром и вечером. Вчера так вообще ваш водитель на 118 маршруте целый день катался по городу( также в SMS BUS смотрели), видно решал свои личные дела - то на Дом печати сьездил, то в р-н ДК Текстильщик поехал, то потом в Центр заехал. Как это понимать, скажите?!