В этом году в областном центре ремонтируют 65 улиц. Две трети работ уже завершены, остальные обещают доделать в сентябре. 15 августа первые итоги ремонта оценивал глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. Он вместе с городскими чиновниками прокатился на автобусе по некоторым улицам. Зачем он это делал - в репортаже «НГ».

Стартовая точка акиматовского вояжа располагалось на ул. Шипина. Объект многострадальный, ремонты здесь ведутся 3-4 года. В этом году наконец уложили асфальт, а на некоторых участках даже укладывают тротуар для пешеходов.

Пока ждали главу области, с чиновниками городского акимата решили поговорить местные жители.

- Дорога меня не устраивает, потому что после того, как уложили асфальт, здесь активно ездят машины и пешеходам негде пройти, - обратился к чиновникам Борис КУРОВ. - Я уже общался с акимом Костаная. Он меня спрашивал, доволен ли я новой улицей. Я, конечно, рад, что теперь не надо ходить в сапогах, а можно гулять в босоножках. В газете писали, что здесь и пешеходная дорожка будет!

Заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ ответил, что в планах дорожка для пешеходов есть. По крайней мере, акимат думает о ее обустройстве. Правда, улица узкая и скорее всего дорожка будет прерывистой.

Исмагулов в этой поездке заменял акима города, который был в командировке. Главе области он первым делом доложил - на ул. Шипина были проблемы с подрядчиком, но в этом году нашли решение и методом ресайклирования проложили 1,5 км асфальта.

- Обращаю ваше внимание на уровень колодцев, потому что постоянно люди на них жалуются, - сказал Кумар Аксакалов. - Мы сами видим, что между крышкой колодца и уровнем дороги есть большая разница. А она должна быть минимальной. Заставляйте подрядчиков переделывать, пока не будет нормального состояния колодцев.

- Есть! - отреагировал Исмагулов и сразу же добавил: - У нас кроме контроля отдела ЖКХ, за подрядчиком следит технический надзор и Национальный центр качества дорог. Они обязательно проверяют.

С улицы Шипина автобус отправился на ул. Промышленную в сторону бывшего химического завода. В этом районе около 70 предприятий, владельцы которых постоянно жаловались властям на отсутствие нормальных подъездных путей. В 2023 году здесь уложили 2 км нового асфальта. Кумар Аксакалов считает, что теперь бывший химзавод станет более привлекательным для потенциальных инвесторов.

- Здесь дорога напрашивалась, предприниматели нам об этом говорили, здесь и люди ездят на работу - сейчас будет удобно, - отметил Аксакалов. - Ну и плюс для инвесторов - возможность восстанавливать пустующие помещения. У бывшего химзавода много собственников, это усложняет задачу. Мы каждый раз сюда привозим инвесторов, показываем... Был бы один тут собственник, было бы проще.

Финальным объектом стала ул. Станционная, где пока только начали строительство новой дороги. Она должна соединить микрорайон «Аэропорт» и Костанай-2.

- По краям дороги будет 1,5 метра велодорожки и 1,5 метра тротуара, - доложил руководитель подрядной организации ТОО «Арвис» Рубик АВЕТИСЯН. - Вчера аким города здесь проводил планерку, вроде все вопросы с КТЖ решили. Мы заготовили грунт, весь материал для дороги на нашей базе есть.

Корреспондент «НГ» спросил акима области о том, зачем вообще ему понадобилось осматривать ремонт городских дорог и какой от этой поездки будет результат?

- В этом году бюджет Костаная увеличен для решения вопросов инфраструктуры, - ответил Аксакалов. - Мы специально выделили городу на дороги побольше средств. Мы видим, что работа ведется на окраинах города и в промзоне. Эта поездка нужна, чтобы проверить исполнение наших планов. Вместе с нами здесь едут подрядчики, которые строят дороги. Вы помните, что многие проекты раньше не были завершены из-за удорожания материалов. Сейчас, слава богу, все нормально. Очень важно, что каких-то вопросов со стороны подрядчиков мы не видим. Мы просили их, чтобы они заранее запаслись битумом. Мы считаем, что риски есть по битуму и цементу. Все остальное - местные материалы. Поэтому я не вижу, что у нас есть проблемы. Погода стоит нормальная и ничто не мешает завершить все наши планы. Темпы работ пока приемлемые.

Подрядчики и правда всю поездку молчали. Уже в конце объезда некоторые переговорили с главой региона тет-а-тет. Надеемся, что проблем по-прежнему нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА