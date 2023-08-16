О том, что в лог Костанай-Сай за магазином «Кораблик» по ул. Бородина вывозят строительный мусор, «НГ» сообщил наш читатель. После публикации видео в соцсетях, в редакцию позвонил начальник участка ТОО «Сотрудничество-2» Виктор АЛЕКСЕНКО. Он рассказал - в лог действительно завезли строительные отходы, но сделали это исключительно для того, чтобы очистить лог, а все работы согласованы с городскими властями.

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ТОО «Сотрудничество-2» в июле заключило договор с отделом ЖКХ Костаная на очистку городских логов. Общая сумма по итогам закупки составила 32 млн тенге. Работы выполняют по схеме – чиновники определяют задачи, а ТОО их выполняет. Таким образом пока нельзя точно сказать, сколько денег выделено на конкретный лог, эта сумма определяется по факту исполнения обязательств.

- Сейчас мы заняты очисткой лога от ул. Бородина до ул. Чехова, - рассказал «НГ» Алексенко. – Здесь предусмотрены разные виды работ – очистка от бытового мусора и углубления канала. Мы здесь уже две недели. Была загвоздка с обильными осадками. Но главная проблема в том, что этот лог не обслуживался последние 30 лет! Может какой-то мусор вывозили, но его точно не углубляли. В итоге трубы, через которые должна течь вода, находятся глубоко под илом и мусором.

Чтобы углубить канал, рабочим понадобилась помощь спецтехники. Но лог с двух сторон окружен домами. Строительный мусор использовали для оборудования дороги.

- Нам пришлось завести сюда строительный мусор, здесь только кирпич, чтобы просто создать дорогу, - объясняет Алексенко. – Кода мы завершим работу по углублению лога, то мы вывезем этот кирпич отсюда. Чтобы сюда добраться нам нужен экскаватор со стрелой не менее 12 метров. У нас в стране таких нет. Трубы здесь сильно заилены, их уже не видно. Если сейчас их не почистить, то весной произойдёт коллапс. Зимой вода замерзнет, а весной не успеет растаять. То есть, чтобы трубу в этом логу разморозить, придется перекопать всю ул. Бородина и снести еще все гаражи.

Рабочие как по болоту пробираются по логу к погребенным под водой и мусором трубам. Палкой указывают их приблизительное местонахождение в районе ул. Бородина. Этот участок Костанай-Сая в «Сотрудничество-2» считают самым сложным и приступят к его обустройству после углубления лога.

Так выглядит уже углубленное русло в логе Костанай-Сай

- Чтобы трубы заработали, мы начали с ул. Чехова, отрабатывали уклон, - говорит начальник участка. – Если уклона не будет, то все работы можно сказать прошли зря.

В Костанай-Сае, помимо основного углубленного русла, прокапывают технический канал. Он сделан на случай, если трубы после очистки не справятся с обильными осадками.

- Все проблемы с логами и ливневками начинаются во время ливней или паводка, - отмечает Виктор. – Обратите внимание, почему после сильного дождя у нас ливневки не работают? А потому что их не чистят. А за лето там скапливается грязь, мусор, ил. Все они требуют глобальной очистки. Если сделать это в свое время, то все будет работать.

Фото Георгия ГОВОРОВА