10 июля на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев говорил, что детские и спортивные площадки нужно передать на баланс ПТ и ОСИ. Реакцию на это поручение огласили через месяц, 9 августа, на брифинге в РСК, отвечая на вопросы «НГ».

Альбина Мухамедьярова: «Мы сейчас ищем какой-то баланс с акиматом» /Фото РСК

- Многие председатели ОСИ сейчас берут площадки на свой баланс: красят их, устраняют дефекты и неполадки, это все точечно, - сказала председатель Ассоциации «Костанай Камкор» Альбина МУХАМЕДЬЯРОВА. - Но если срок эксплуатации уже закончился и ее обслуживание требует больших вложений, то никакое ОСИ или КСП не сможет ее обслуживать - у нас просто не заложено это в тарифе! Поэтому мы сейчас ищем какой-то баланс с акиматом, чтобы всем было хорошо. Мы просим у отдела ЖКХ поддержки. Помогайте нам! Мы будем следить за площадками, но отвечать за их установку должен акимат.

Свое мнение на этот счет высказала председатель ОСИ «Гагарина, 14» Наталья МЕДВЕДЕВА:

- У меня большой двор, в котором есть большое футбольное поле и большая детская площадка, за которой 8 лет я слежу сама, лично. Ремонтировала все еще до образования ОСИ, своими средствами. Футбольное поле у меня в идеальном состоянии: я его ремонтирую и убираю. За детской площадкой слежу постоянно. Каждую неделю делаю обход и смотрю, где и что нужно подкрутить, подтянуть. Да, я согласна, что мы будем за этим следить, но будьте добры - передайте нам это все в надлежащем состоянии! Вот у поля и площадки уже подходит срок: нужен капитальный ремонт, а у нас таких денег нет.

Медведева добавила, что детскую площадку и футбольное поле в своем дворе она ремонтирует за свой счет и не берет деньги ОСИ.

- Расскажите про свой практический опыт. Как вы ремонтируете площадки в своих дворах, как делите ответственность с другими ОСИ и откуда берете деньги на замену деталей и работу того же слесаря? - спросил председателя ОСИ корреспондент «НГ».

- Муж и семья помогают. Где-то я проволоку нашла, где-то болты - так дворовая площадка у нас и содержится, - ответила Наталья Медведева. - За площадку мне не стыдно, она в идеальном состоянии.

- Готовы ли вы нести ответственность, если на площадке пострадают дети?

- Я считаю, что прежде чем передавать площадки ОСИ, акимат должен их принять, - сказала Медведева. - Потому что при установке площадок часто допускаются нарушения: у меня в доме № 18 по ул. Гагарина их устанавливали вообще зимой и качество оставляет желать лучшего! Только началось лето: тут сварка отошла, там что-то отвалилось. Мы ни одного акта приемки не подписали, поэтому так мы брать не будем. Когда нам с рук на руки передадут под подпись, тогда будет другой разговор.

- Большая просьба к родителям - ведите беседы со своими детьми! Сейчас они очень энергичные, шустрые и иногда неправильно себя ведут, у них нет страха, что с их жизнью может что-то случиться, - добавила Мухамедьярова. - Мне страшно, когда во дворах, которые мы обслуживаем, дети что только не вытворяют! На тренажерах занимаются неаккуратно, безалаберно! А потом кто-то будет отвечать за их жизнь! Но мамы сами не ведут с ними беседу, а потом выбегают и кричат. Сидите и смотрите за ребенком, не в телефон, будьте рядом с ним. Я считаю, что нечестно полностью винить кого-то. Родители должны обучать детей, как правильно вести себя в общественном месте.

И. о. руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ отметил, что родители и дети «должны относиться к дворовому имуществу, как к своему». И тогда несчастные случаи будут происходить намного реже.